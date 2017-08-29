Серый волк Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз... #90





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9026

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:11 Пока кебекезе модели 1980 ищет школьников, поздравим их с приближающимся днем знаний.

Раз отдельной темы нет, то прямо здесь!

Пожелаем качественно грызть гранит науки, чтоб выбирать для жизни правильные города, а не чтоб в городах некачественных господа гаджиевы выбирали вас в качестве мишеней.



В качестве подарка начинающим школьникам могу посоветовать вышедшую недавно замечательную книгу "Алиса в стране наук".

Данная книга, созданная совместно с Политехническим музеем, увлекательно объясняет события из «Алисы в стране чудес» с точки зрения наук — физики, математики и биологии.



Я правда не знаю где купить данную книгу в городе в котором акимы давно разграбили книжные магазины и доделывают процесс разграбления библиотек.



Но тем не менее, возможно кому-то получится выписать данный экземпляр для развития.

...

«Они рисовали мышеловки, месяц, математику, множество... Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество?»

...

«— А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом.

— Хорошо, — сказал Кот и исчез — на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последней — улыбка; она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало».

...

Итак, Алиса летит сквозь Землю. Кого она встретит на своем пути? Ну кроме Кролика, естественно...

Нет, не гражданина Гаджиева в руинах имени культурной среды акимата

В самом начале, когда Алиса летит сквозь почвенный слой, жизни вокруг нее полно. В одном кубическом метре почвы могут обитать до 1 014 (100 000 000 000 000) организмов!



Пока у kbkz происходит перезагрузка мозга можно пойти отдохнуть.