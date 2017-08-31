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§ NG.kz
Он педагог. И педофил?
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.08.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На нового учителя музыки Леонида Кравцова в с. Первомайское Федоровского района чуть ли не молились. Отличный преподаватель, музыкант от бога, любимец всех детей - от детсадовцев до неуправляемых подростков... Водился за ним, правда, один грешок - выпивал. Но стоило Кравцову взять в руки аккордеон и запеть, как об этом все забывали.
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Костанаец2
Re: Он педагог. И педофил?




Отправлено: 31.08.17 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да! Да уж! Вопрос: чем педагог отличается от педофила? Ответ: один из них по настоящему любит детей! Вот, что делает с человеком шайтан-водка! Не подъемные надо было этому Паганини выдавать, бабу путевую в этом поселке.Человек слабый, посредственный, за неделю подъемные спустил. Теперь на зоне в петушином хоре, будет блатную привилегию развлекать

Гость
Он педагог. И педофил?




Отправлено: 31.08.17 - 01:04
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