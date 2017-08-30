NG.kz Что ищут в поисках пропавшего зерна?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:59 25 августа на сайте Tengrinews.kz появилась информация о том, что в трех областях Казахстана выявлена недостача почти 7 млн т зерна. О том, как именно с помощью собровцев эту недостачу выявляли на элеваторах Костанайской области, «НГ» накануне писала (№ 33 от 17.08.2017 г. , «В поисках зерновых «пустышек»).

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