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§ NG.kz
Раньше белили, теперь красят - видео
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29443
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае на Абая красят бетонный бордюр. В благородный цвет гранита. Заодно и брусчатка цветная.
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§ yudjin
Re: Раньше белили, теперь красят - видео
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4749
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это верх маразма какой-то...
Помнится когда эта байда с бордюрами началась, верхи городские, отказавшись от гранита, взамен стали разводить народ на бетонные, но окрашенные. Как оказалось односторонняя краснота их не устроила и они сменив производителя впарили бетон с добавкой , но по цене по-моему в 2 раза выше. И шо мы теперь видим... Те дорогие красные со всех сторон бордюры, красят вновь... Причем изначально кричали, шо мол теперь фсё с побелкой закончили!!!
Что происходит? Или руководство вообще не отдает отчёт своим словам, или держат народ совсем за идиотов, но так выглядят отнюдь не последние. Я уже сомневаюсь во вменяемости некоторых.
Да и гляньте как рукожопо всё делается. Раньше при побелке бордюра распылителем, куском двп прикрывали брусчатку, заборы, деревья... теперь же всё халтурно.
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§ Валентин
Re: Раньше белили, теперь красят - видео
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6636
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.08.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
держат народ совсем за идиотов,


this

Точнее, мнение просто никого не волнует вообще.
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100
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да и гляньте как рукожопо всё делается.


А у нас всё так делается.
Назовите хотя бы один объект в городе, или реконструкцию, которые были бы сделаны с умом и качественно. Всё, куда прикладывает руки акимат, делается рукожопо. Нет ни контроля должного, ни людей, заинтересованных в качественном исполнении работ.
Так и живём.
:-(

Павел
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно шел о облбольницу через частный сектор,за пединститутом.Еще раз убедился,что один шаг от центра города и оказываешься в грязи,колдобинах,где можно ноги переломать,пока дойдешь до нужного места.Господа,находящиеся у власти,ходите хоть иногда пешком,посмотрите как мучаются люди ,старики,дети,мамы с колясками,инвалиды,которые ходят на своих двоих.

Читатель 1
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да когда же это закончится??!! ( переходит все границы допустимомого)
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