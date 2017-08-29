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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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§ Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9026
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока кебекезе модели 1980 ищет школьников, поздравим их с приближающимся днем знаний.
Раз отдельной темы нет, то прямо здесь!
Пожелаем качественно грызть гранит науки, чтоб выбирать для жизни правильные города, а не чтоб в городах некачественных господа гаджиевы выбирали вас в качестве мишеней.

В качестве подарка начинающим школьникам могу посоветовать вышедшую недавно замечательную книгу "Алиса в стране наук".
Данная книга, созданная совместно с Политехническим музеем, увлекательно объясняет события из «Алисы в стране чудес» с точки зрения наук — физики, математики и биологии.

Я правда не знаю где купить данную книгу в городе в котором акимы давно разграбили книжные магазины и доделывают процесс разграбления библиотек.

Но тем не менее, возможно кому-то получится выписать данный экземпляр для развития.
...
«Они рисовали мышеловки, месяц, математику, множество... Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество?»
...
«— А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом.
— Хорошо, — сказал Кот и исчез — на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последней — улыбка; она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало».
...
Итак, Алиса летит сквозь Землю. Кого она встретит на своем пути? Ну кроме Кролика, естественно...
Нет, не гражданина Гаджиева в руинах имени культурной среды акимата :lol:
В самом начале, когда Алиса летит сквозь почвенный слой, жизни вокруг нее полно. В одном кубическом метре почвы могут обитать до 1 014 (100 000 000 000 000) организмов!

Пока у kbkz происходит перезагрузка мозга можно пойти отдохнуть. ;-)
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