yudjin Re: Раньше белили, теперь красят - видео #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4749

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:07 Ну это верх маразма какой-то...

Помнится когда эта байда с бордюрами началась, верхи городские, отказавшись от гранита, взамен стали разводить народ на бетонные, но окрашенные. Как оказалось односторонняя краснота их не устроила и они сменив производителя впарили бетон с добавкой , но по цене по-моему в 2 раза выше. И шо мы теперь видим... Те дорогие красные со всех сторон бордюры, красят вновь... Причем изначально кричали, шо мол теперь фсё с побелкой закончили!!!

Что происходит? Или руководство вообще не отдает отчёт своим словам, или держат народ совсем за идиотов, но так выглядят отнюдь не последние. Я уже сомневаюсь во вменяемости некоторых.

Да и гляньте как рукожопо всё делается. Раньше при побелке бордюра распылителем, куском двп прикрывали брусчатку, заборы, деревья... теперь же всё халтурно.