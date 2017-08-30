Цитата: Валентин

Патриотов надо просить показать выписки со счетов и депозитов в тенге, в первую очередь :)

Я же не виноват что в долларах (вернее у меня ETH) получаю , поневоле приходится обналичивать в тенге через Украину (ww-pay) . Отсюда никуда не уеду - мне здесь нравится. А курс какой есть -такой есть , все довольные катаются в автобусе. Никто не заморачивается