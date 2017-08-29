Кожабай Устали от плохих дорог? Жалуйтесь! #33







Отправлено: - 21:45 Здравствуйте!

Хочу рассказать про дорогу от города Рудного до поселка Горняцкий. Это злополучная дорога, в которой журналистам есть о чем написать и в чем разобраться. Расстояние там около 10 км. В 2012 году кажется был скандал. Акимат города Рудного делал ПСД на капитальный ремонт этой дороги. Тендер выиграл дилетант. Там явно не обошлось без коррупции. Был суд и даже кажется посадили начальника отдела ЖКХ города Рудного. В итоге: ПСД так и не сделали. Деньги пропали. Даже если деньги были возвращены в бюджет, тогда непонятно почем все равно не сделали ПСД. А ведь изначально планировалось что если ПСД сделают в 2012-м, то дорогу сделают в 2013-м. На дворе уже 2017 год. В 2016 году сделали часть дороги от поселка до железнодорожного моста возле поселка. Плюс в принципе есть какой-никакой асфальт от улицы Топоркова в Рудном до Фабрики. Остался буквально участок длиной 2-3 км от жд-моста до Фабрики. Но этот участок в ужаснейшем состоянии. При этом, это единственное место в области, где есть деньги. И ССГПО ежегодно выделяет на благотворительность по меморандуму 1 млрд. тенге. Но ведь по этой дороге ездят рабочие ССГПО. Почему бы своим не помочь. Да просто ради своих же рабочих могли бы изыскать несколько миллионов на 2-3 км асфальта? Акимат за счет бюджета и налогов имеет неплохие показатели. Ремонтирует в городе Рудном ежегодно меняет асфальт а улице Ленина. Почему бы и акимату эту пару км не заасфальтировать? Наша газета, прошу разберитесь. Задайте эти вопросы акимату и комбинату. И особенно хотелось бы узнать подробности с этим злополучным ПСД и планами на капиталку.