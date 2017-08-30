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§ NG.kz
Раньше белили, теперь красят - видео
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае на Абая красят бетонный бордюр. В благородный цвет гранита. Заодно и брусчатка цветная.
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§ drakon
Re: Раньше белили, теперь красят - видео
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11790
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ноль Первый - едет... 8-)
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Рихард
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
халтура

андрей
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно ОН в свои года , да на скорости сидя в машине , неужели такой придирчивый , что и состояние бордюр проверяет......

Раман
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Интересно ОН в свои года , да на скорости сидя в машине , неужели такой придирчивый , что и состояние бордюр проверяет......

А как же,ты что не знал?

100
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясно дело, дорожники его так гудроном захрюкали, что в некоторых местах он был почти чёрным.
А вообще это даже уже не смешно, что скудоумие и пофигизм властей является нормой.

Горожанин
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это просто взрыв мозга! Хотелось бы посмотреть на того, кто дал такое распоряжение. Изначально даже эта идея с заменой бордюров была ни экономически, ни в эстетическом плане нецелесообразна. А теперь, получается, поменяли бордюры, а они вдруг оказались не красные?

§ Ks
Re: Раньше белили, теперь красят - видео
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 30.08.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А траву не будут красить? :lol: Так наверное скоро и ямы закрашивать научатся ))) 3D рисунками
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Владимир
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 19:21
Комментарий удален модератором.

Владимир
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 19:33
Комментарий удален модератором.

* Серый волк
Re: Раньше белили, теперь красят - видео
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интересно, а как они зимой чистить улицу собираются? Руками, резиновыми лопаточками, чтоб не дай бог финдипёрстовую и очень заметную красочку не ободрать?
:lol: :lol: :lol: :lol:
Или бросят улицу не чищеной на всю зиму, как в традициях акимата?

Для очень неместных жителей, трактор, осуществляющий расчистку дорог от твёрдых осадков, он если что гребёт бааальшой лопатой и чистит, иногда криво поставленные бордюры раскалываются при попадании на стык. Невозможно филигранно удержать шеститонную машину, когда она толкает и отбрасывает тонну снега вбок.

Если сколы бетонных бордюров из обычного бетона легче легкого отремонтировать, то с этим поцарапанным и ободранным при уборке ужасом цвета помады что делать?

Может быть пора уже дураков привлекать за растрату государственных денег в установленном порядке?

Ну и ещё анекдот напоминает.
:lol:
Про маразм, который достиг дна, но тут снизу постучали! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 17:40]
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!
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
А вообще это даже уже не смешно, что скудоумие и пофигизм властей является нормой.

совершенно верно, раньше хотя бы серый бордюр красили белой краской. Сейчас красный красят красной краской... Это вообще приехали в тупик какой то. До чего люди отмывать деньги привыкли...

* Серый волк
Re: Раньше белили, теперь красят - видео
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ks:
А траву не будут красить? :lol: Так наверное скоро и ямы закрашивать научатся ))) 3D рисунками

Тссссс!!! не подсказывайте! :lol:
А то они сейчас закупят пластмассовую и будут тендеры на покраску разыгрывать! :lol: :lol:
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