Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7019





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3663

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:42 Цитата: drakon:

Появилось желание своим пальцем,

в Пежо - поковыряится?

Странные у тебя ассоциации, чисто европейско толерантные смотрю))

У вас там так уже принято что ли?)))))

Нет, извини Дракош, это не наши игры и ценности.

Вы уж как нибудь сами, ковыряйтесь..

Цитата: drakon:

"гавкаться"

Ну таг и не " гавкай", кайда с тобой культурно разговаривают..

Все же повлиял на тебя дружок..год почти меня не было, а как тон с риторикой у тебя сменился.))

Работает все же поговорка..с кем поведешься, от того и наберешься..