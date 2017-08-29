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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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§ white-out
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 771
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 30.08.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Правильно понимаю, это, по мнению свидетеля Олега Фёдорова, означает что в глаз девочке выстрелить было вполне допустимо?

Это означает что Олег Федороа конченый дебил, мычащий то ,что сказал адвокат.
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* Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Доктор я не штукатур маляр. )а по делу посадить всех нафиг.

Ну это безусловно, в любой цивилизованной стране правоохранители бы носом всю землю вокруг этнических группировок изрыли и каждое их слово контролировали при попытках угрожать гражданам своей страны и тем более нападать на них и делать инвалидами. Здесь же по всей видимости своеобразные правоохранители, возможно на челябинском форуме правы сравнивая их с зимбабвийскими.

И пока не будет порядка в акимате, область так и будет притоном для подобных.
Не озабочены чиновники как в Белоруссии, где по прибытии подобных "гостей" они сразу попадают в поле зрения милиции и в большинстве случаев немедленно получают предписание на покидание в 24 часа сей порядочной страны от товарищей белорусских милиционеров не берущих взятки и имеющих строгие инструкции по миграционному законодательству. Не выдворились сами тюрьма на полгода и депортация без разговоров. От того там только очень небольшая и очень культурная часть диаспор несущая пользу стране и являющаяся прямой противоположностью выдворяемых бездельников склонных к этническому криминалу.

[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 16:01]
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§ Ks
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 30.08.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну это безусловно, в любой цивилизованной стране правоохранители бы носом всю землю вокруг этнических группировок изрыли и каждое их слово контролировали при попытках угрожать гражданам своей страны

Может ошибаюсь конечно, но помнится, что в цивилизованной Европе от мигрантов страдали местные не хило. Чего там не предотвратили :-(
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§ Ks
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 30.08.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
где по прибытии подобных "гостей"

А почему они гости? Они разве не граждане Казахстана? Откуда такая ненависть то по нац.признаку? Есть преступник, есть семья его покрывающая. Их и надо судить. Но как узнать Цитата:
Серый волк:
подобных "гостей"

заранее?
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* Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ks:
Может ошибаюсь конечно, но помнится, что в цивилизованной Европе от мигрантов страдали местные не хило. Чего там не предотвратили

Попробуйте прочитать о таких понятиях как европейская толерантность, комплекс вины и подобное. Может быть поможет пониманию. Это не очень сложный процесс идущий. Ну так скажем не самый сложный из всего происходящего в мире. Однако при попытках выбить глаз из пистолета молодой жительнице ну скажем грубо областного Мюнхена или другого города и неоднократных угрозах местным жителям, как вы думаете насколько быстро отработала полиция этот букет преступлений мигрантов?
Наверное всё бы закончилось на стадии расстрела кошек этим утырком, теперь известно каким блогером. Очень оперативно посадили бы по статьям жестокого обращения с животными, а всю эту кодлу тэйпа поставили на прослушку и наблюдение и депортировали при малейшем подозрении. Сейчас там очень внимательно относиться стали к каждому потенциальному дикарю.
В Белоруссии поступают проще, ограждая своих граждан от подобных "гостей" на стадии ещё их попадания, а не разбирая полёты после. От того у них на улицах безопаснее и чище. :-)
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Владимир
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 19:24
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че ваще происходит? Общество больно? Ks. Скажи? Причем тут нац ? Если завтра Иванова посадят это нормально. Если Гаджиева это уже не нармольно? Адвокат ты че тут замутил? Там че в суде игрушки играют. Словками играются? Есть угроза семьи потерпевшой? Все новая статья!!!!.
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* Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ks:
А почему они гости? Они разве не граждане Казахстана? Откуда такая ненависть то по нац.признаку?

Где вы нац.признаки увидели? Я вообще понятия не имею какой именно они нации.
Но вижу характерные и очень узнаваемые признаки клановой этнической преступности в предельно коррумпированной среде обитания.
Цитата:
Ks:
Они разве не граждане Казахстана?

Это вы у них спросили или документы видели?
За конкретные преступления, издевательства над животными, покушение на убийство с инвалидностью и угрозы гражданам нужно отвечать по закону.
И правоохранительные органы должны методично разбираться и раскапывать кто там и кому угрожал и все звонки мониторить и раскапывать.

Приобретенного гражданства таких необходимо лишать.
А по рождению придется воспитывать, так чтоб знали, что после их криминальных высказываний и действий каждое их слово здесь прослушивать будут и контролировать. С одной стороны должны быть правоохранительные органы, с другой среда обитания качественного города. Только я сильно сомневаюсь в способностях организовать и первое и второе. Во взяточничестве нисколько не сомневаюсь. :lol: Это кстати самая удобная среда для подобных на которой они растут как на дрожжах до состояния "я выстрелю и мне ничего не будет".
Согласны?

[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 16:35]
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§ kbkz1980
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3041
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.08.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
любой цивилизованной стране правоохранители бы носом всю землю вокруг этнических группировок

20 авг в Хабаровске был убит чемпион мира по пауэлифтингу,первое что сделала спор.общественность
это донесла до людей,что не надо привязывать это к этнической диаспоре.Плохие люди есть везде.
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* Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
20 авг в Хабаровске был убит чемпион мира по пауэлифтингу,первое что сделала спор.общественность
это донесла до людей,что не надо привязывать это к этнической диаспоре.Плохие люди есть везде.

Общественность может доносить и пытаться построить общество добра и справедливости...

Но в любых правоохранительных органах есть термин Этническая преступность. (попробуйте поиском по любой стране) И есть специалисты её изучающие и работающие в этой области. Об этом пишут научные работы, этим занимаются от больших кресел до каждого отдельного сотрудника отдела.
И если этим не будут заниматься то захлестнёт. А полицию этим не занимающуюся нужно разгонять сверху вниз и набирать заново.
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§ kbkz1980
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3041
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.08.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Но в любых правоохранительных органах есть термин Этническая преступность. (

А если бы это был Вася Пупкин,Вы бы этот термин и не вспомнили.
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§ Vital
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этническая мафия есть. Присутствует. Но все же . Есть ГОСУДАРСТВО. Есть атестированые . если они не могут защитить хотя бы семью потрпевшой. Жуть. Просто жуть.
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* Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А если бы это был Вася Пупкин

Ближайший от вас Вася кажется на элеваторе находится? :lol: :lol:
Но он почему-то не стреляет из дырки забора элеватора по кошкам и девочкам в глаза для выкладывания в блогах утырков.
Этим почему-то занимаются господа Гаджиевы семейством совмещая. Параллельно этим господам гаджиевым с точно такой же фамилией мадам постила символику запрещенной организации террористоv из Сирии. За что была осуждена.
Её осудили не за фамилию, а за призывы и распространение идей сумасшедших терриков.
Люди которые этим занимаются очень вплотную должны иметь профессиональные знания об особенностях этнической преступности. Без этого швах будет.
Когда в шататах очень серьёзно занялись уличной преступностью, и уже затем нарастающей угрозой террора, то очень быстро осознали о необходимости таких специалистов по этническим группам и их знаний. И теперь по улицам NY и крупных гороодов можно вполне спокойно ходить.
Количество преступлений этих групп резко пошло на убыль, когда ими стали заниматься и конкретно прищемили хвосты. Эти результаты подтверждает статистика и собственно они хорошо заметны на улицах. Улицы поменялись без этого украшения этнической преступностью в лучшую сторону. На них элементарно стало безопаснее.
И это в общем хорошо, что зная особенности существования этих "гостей" и их повадки поведения, эффективно предотвращают их типовые преступления.

Хотя вам наверное не нужно было раскладывать вкратце. Мне кажется вы не элементарное путаете, а пытаетесь что-то другое извлекать. :lol: Цитата:
Vital:
Этническая мафия есть. Присутствует.

Ну да, заметно.
Цитата:
Vital:
Но все же . Есть ГОСУДАРСТВО

А с государством хорошо заметны какие-то проблемы очень серьёзные с правильным его функционированием.

[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 17:30]
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§ kbkz1980
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3041
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Ближайший от вас Вася кажется на элеваторе находится? :lol: :lol:
Но он почему-то не стреляет из дырки забора элеватора по кошкам и девочкам в глаза для выкладывания в блогах утырков.
Этим почему-то занимаются господа Гаджиевы семейством совмещая. Параллельно этим господам гаджиевым с точно такой же фамилией мадам постила символику запрещенной организации террористоv из Сирии. За что была осуждена.
Её осудили не за фамилию, а за призывы и распространение идей сумасшедших терриков.
Люди которые этим занимаются очень вплотную должны иметь профессиональные знания об особенностях этнической преступности. Без этого швах будет.
Когда в шататах очень серьёзно занялись улчиной преступностью, то очень быстро осознали о необходимости таких специалистов и их знаний и теперь по улицам NY и крупных гороодов можно вполне спокойно ходить.
И это в общем хорошо, что зная особенности существования этих "гостей" и их повадки поведения, эффективно предотвращают их типовые преступления.

Хотя вам наверное не нужно было раскладывать вкратце. Мне кажется вы не элементарное путаете, а пытаетесь что-то другое извлекать. :lol:

Много букф и всё куда-то далеко ушли.
Профайл

* Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9024
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Много букф и всё куда-то далеко ушли.

До учебного года осталось совсем мало времени, попросите школьников вам прочитать и изложить прочитанное, пока они не выучились и не уехали из города в более качественные города, в которых присутствует порядок и качественная городская среда развита.
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