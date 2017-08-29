kbkz1980 Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз... #88





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3041

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:28 Цитата: Серый волк:



Ближайший от вас Вася кажется на элеваторе находится?

Но он почему-то не стреляет из дырки забора элеватора по кошкам и девочкам в глаза для выкладывания в блогах утырков.

Этим почему-то занимаются господа Гаджиевы семейством совмещая. Параллельно этим господам гаджиевым с точно такой же фамилией мадам постила символику запрещенной организации террористоv из Сирии. За что была осуждена.

Её осудили не за фамилию, а за призывы и распространение идей сумасшедших терриков.

Люди которые этим занимаются очень вплотную должны иметь профессиональные знания об особенностях этнической преступности. Без этого швах будет.

Когда в шататах очень серьёзно занялись улчиной преступностью, то очень быстро осознали о необходимости таких специалистов и их знаний и теперь по улицам NY и крупных гороодов можно вполне спокойно ходить.

И это в общем хорошо, что зная особенности существования этих "гостей" и их повадки поведения, эффективно предотвращают их типовые преступления.



Хотя вам наверное не нужно было раскладывать вкратце. Мне кажется вы не элементарное путаете, а пытаетесь что-то другое извлекать.

Ближайший от вас Вася кажется на элеваторе находится?Но он почему-то не стреляет из дырки забора элеватора по кошкам и девочкам в глаза для выкладывания в блогах утырков.Этим почему-то занимаются господа Гаджиевы семейством совмещая. Параллельно этим господам гаджиевым с точно такой же фамилией мадам постила символику запрещенной организации террористоv из Сирии. За что была осуждена.Её осудили не за фамилию, а за призывы и распространение идей сумасшедших терриков.Люди которые этим занимаются очень вплотную должны иметь профессиональные знания об особенностях этнической преступности. Без этого швах будет.Когда в шататах очень серьёзно занялись улчиной преступностью, то очень быстро осознали о необходимости таких специалистов и их знаний и теперь по улицам NY и крупных гороодов можно вполне спокойно ходить.И это в общем хорошо, что зная особенности существования этих "гостей" и их повадки поведения, эффективно предотвращают их типовые преступления.Хотя вам наверное не нужно было раскладывать вкратце. Мне кажется вы не элементарное путаете, а пытаетесь что-то другое извлекать.

Много букф и всё куда-то далеко ушли.