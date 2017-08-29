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Серый волк:
Ближайший от вас Вася кажется на элеваторе находится?
Но он почему-то не стреляет из дырки забора элеватора по кошкам и девочкам в глаза для выкладывания в блогах утырков.
Этим почему-то занимаются господа Гаджиевы семейством совмещая. Параллельно этим господам гаджиевым с точно такой же фамилией мадам постила символику запрещенной организации террористоv из Сирии. За что была осуждена.
Её осудили не за фамилию, а за призывы и распространение идей сумасшедших терриков.
Люди которые этим занимаются очень вплотную должны иметь профессиональные знания об особенностях этнической преступности. Без этого швах будет.
Когда в шататах очень серьёзно занялись улчиной преступностью, то очень быстро осознали о необходимости таких специалистов и их знаний и теперь по улицам NY и крупных гороодов можно вполне спокойно ходить.
И это в общем хорошо, что зная особенности существования этих "гостей" и их повадки поведения, эффективно предотвращают их типовые преступления.
Хотя вам наверное не нужно было раскладывать вкратце. Мне кажется вы не элементарное путаете, а пытаетесь что-то другое извлекать.
Много букф и всё куда-то далеко ушли.