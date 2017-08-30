Серый волк Re: Раньше белили, теперь красят - видео #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9024

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:57 Очень интересно, а как они зимой чистить улицу собираются? Руками, резиновыми лопаточками, чтоб не дай бог финдипёрстовую и очень заметную красочку не ободрать?



Или бросят улицу не чищеной на всю зиму, как в традициях акимата?



Для очень неместных жителей, трактор, осуществляющий расчистку дорог от твёрдых осадков, он если что гребёт бааальшой лопатой и чистит, иногда криво поставленные бордюры раскалываются при попадании на стык. Невозможно филигранно удержать шеститонную машину, когда она толкает и отбрасывает тонну снега вбок.



Если сколы бетонных бордюров из обычного бетона легче легкого отремонтировать, то с этим поцарапанным и ободранным при уборке ужасом цвета помады что делать?



Может быть пора уже дураков привлекать за растрату государственных денег в установленном порядке?



Ну и ещё анекдот напоминает.



Про маразм, который достиг дна, но тут снизу постучали!



[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 17:40]