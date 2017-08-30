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справедливый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.08.17 - 05:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне становится чёт страшно
За твоё душевно-психич состояние

а вы добрая.
может все же простите его, поймете и дадите последний шанс.

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3919
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 30.08.17 - 06:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
50 тысяч обошлась твоя полноправность от всех нас Виталий. Да такие деньги очень серьезный аргумент. Спасибо тебе в любом случае. Помог девушке. Этот случай я помню. Почитываю иногда эту страницу. Хотя ушел давно из бизнеса. Свой первый случай тоже помню. Телевизор я тогда редко смотрел. Интерстан или уже Алау сделали очень сильный репортаж. В областной детской больнице хотели отключить от кислорода больных детей. В госпитале после операций мне всегда давали эту операцию. Решил спасти чужие жизни. С утра появился в кабинете гл.врача. Он встретил меня по деловому. Посетовал, что почему такая сумма. Может добавишь? Я сказал, нет. Решил через банк перевести эти деньги. Или самому закупить кислород. В кислородной сказали, тогда тебе самому нужно приезжать за кислородом. Перевел деньги по безналу и привез платежку гл.врачу. Но у него были уже другие заботу. Отправил пить чай с подарочным тортиком к нянечкам и медсестрам. За столом одна медсестра расплакалась. Оказывается уже ее хотели уволить, и на год отсрочил ее увольнение. Было продолжение этой передачи. Я снова отключился и не видел эту передачу. Только один сотрудник возмутился. Чем чужие дети лучше наших? Я был готов к этому вопросу. Сказал ему . Ты очень хороший работник. Я сейчас позвоню в бухгалтерию и ты сам назови сумму своей премии. В ведомостях я его не видел. Стыдно стало. Все мои сотрудники работали на окладах. Которые они сами озвучили при приеме на работу. Я впервые со времен СССРии дал шанс людям оценить себя как работника в рублях. Но люди просили очень малые деньги. Тогда я просто удваивал или утраивал их
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3919
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 30.08.17 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но было одно важное условие. За удвоение или утроение их прежнего оклада на советском предприятии они должны были выполнять работу как пахари краснопахарские. Возражений не было. Я всегда хорошо знал душу человека. )))))) Мотивируй его как следует. И он горы свернет. Деньги на воле самый сильный и мощный мотиватор. На зоне реальное сокращение срока. Из уст от серьезного человека.
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3661
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Блин, меня все один вопрос мучает :lol:
С шашлыком вопрос решили или нет? ;-)
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будет!!!. 100 %.
Будет. Мы поговорили. С ним . решли "незавтра." то "послезавтра." . Если желание есть давай присоединяйся. Не кто не будет против.

[Исправлено: Vital, 30.08.2017 - 14:08]
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 30.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
смотрящий:
Цитата:
Обликоморале:
Вот бы нам такую

таких штук 1000

И у каждой - по кошке.
В двухкомнатной квартире.
)))

* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3661
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не, вы сначала сами это дело обкатайте. Срастется, дашь знать. Желание будет в другой раз возможно и присоединюсь.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3041
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И у каждой - по кошке.
В двухкомнатной квартире.
)))

Прямо напрашивается вопрос
У такого трудяги,которы строчит даже в праздник
Скольки же комнатна квартира?

[Исправлено: kbkz1980, 30.08.2017 - 17:25]
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой бай. Ты че там доктор козни решил всем рассылать в личке? Нестрашно. Я вас вылечу!!!!
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