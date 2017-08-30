Доктор СИЗО Re: Флуд и оффтопик часть 3 #6077





(Пользователи) Сообщений: 3919

Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 06:20 50 тысяч обошлась твоя полноправность от всех нас Виталий. Да такие деньги очень серьезный аргумент. Спасибо тебе в любом случае. Помог девушке. Этот случай я помню. Почитываю иногда эту страницу. Хотя ушел давно из бизнеса. Свой первый случай тоже помню. Телевизор я тогда редко смотрел. Интерстан или уже Алау сделали очень сильный репортаж. В областной детской больнице хотели отключить от кислорода больных детей. В госпитале после операций мне всегда давали эту операцию. Решил спасти чужие жизни. С утра появился в кабинете гл.врача. Он встретил меня по деловому. Посетовал, что почему такая сумма. Может добавишь? Я сказал, нет. Решил через банк перевести эти деньги. Или самому закупить кислород. В кислородной сказали, тогда тебе самому нужно приезжать за кислородом. Перевел деньги по безналу и привез платежку гл.врачу. Но у него были уже другие заботу. Отправил пить чай с подарочным тортиком к нянечкам и медсестрам. За столом одна медсестра расплакалась. Оказывается уже ее хотели уволить, и на год отсрочил ее увольнение. Было продолжение этой передачи. Я снова отключился и не видел эту передачу. Только один сотрудник возмутился. Чем чужие дети лучше наших? Я был готов к этому вопросу. Сказал ему . Ты очень хороший работник. Я сейчас позвоню в бухгалтерию и ты сам назови сумму своей премии. В ведомостях я его не видел. Стыдно стало. Все мои сотрудники работали на окладах. Которые они сами озвучили при приеме на работу. Я впервые со времен СССРии дал шанс людям оценить себя как работника в рублях. Но люди просили очень малые деньги. Тогда я просто удваивал или утраивал их