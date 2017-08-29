Серый волк Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз... #76





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9017

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:58 Цитата: Vital:

Доктор я не штукатур маляр. )а по делу посадить всех нафиг.

Ну это безусловно, в любой цивилизованной стране правоохранители бы носом всю землю вокруг этнических группировок изрыли и каждое их слово контролировали при попытках угрожать гражданам своей страны и тем более нападать на них и делать инвалидами. Здесь же по всей видимости своеобразные правоохранители, возможно на челябинском форуме правы сравнивая их с зимбабвийскими.



И пока не будет порядка в акимате, область так и будет притоном для подобных.

Не озабочены чиновники как в Белоруссии, где по прибытии подобных "гостей" они сразу попадают в поле зрения милиции и в большинстве случаев немедленно получают предписание на покидание в 24 часа сей порядочной страны от товарищей белорусских милиционеров не берущих взятки и имеющих строгие инструкции по миграционному законодательству. Не выдворились сами тюрьма на полгода и депортация без разговоров. От того там только очень небольшая и очень культурная часть диаспор несущая пользу стране и являющаяся прямой противоположностью выдворяемых бездельников склонных к этническому криминалу.



[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 16:01]