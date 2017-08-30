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§ NG.kz
Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно нацвалюты Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты предрекали осеннее подорожание евро до 410 тенге. Впрочем, в обменниках курс уже 405 тенге за один евро. Несмотря на девальвационные ожидания после антироссийских санкций, рубль пополз вверх по отношению к нацвалюте Казахстана. Доллар незначительно ослабил свои позиции.
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Читатель 1
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...




Отправлено: 30.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дешевле чем 1:5,7-6 вряд ли будет, так как идёт установка на ограничение импорта из России (он в 2-3 раза превышает импорт из кз - дисбаланс огромный). Ждут развития производства в кз))) и инвесторов (которых распугали системными девальвациями)))

§ Моше
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 30.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поцреоты, которые не так давно тут нурлыкунили про рост и укрепление тенге, не обременённые логикой, в кусты попрятались.
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§ Валентин
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6631
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Поцреоты, которые не так давно тут нурлыкунили про рост и укрепление тенге, не обременённые логикой, в кусты попрятались.


Патриотов надо просить показать выписки со счетов и депозитов в тенге, в первую очередь :)
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§ Vital
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4615
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если честно. Рубль тоже неправильный пацан. Виляет часто.
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Бывалый
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...




Отправлено: 30.08.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Поцреоты, которые не так давно тут нурлыкунили про рост и укрепление тенге, не обременённые логикой, в кусты попрятались.

Прикольно.
А такие были?
Чет не примоню.
Может ссыль дашь?
Ну, ежели, конечно, не балаболишь...

пэтриот
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...




Отправлено: 30.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин
Патриотов надо просить показать выписки со счетов и депозитов в тенге, в первую очередь :)

Я же не виноват что в долларах (вернее у меня ETH) получаю , поневоле приходится обналичивать в тенге через Украину (ww-pay) . Отсюда никуда не уеду - мне здесь нравится. А курс какой есть -такой есть , все довольные катаются в автобусе. Никто не заморачивается

§ Dan
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 30.08.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, чего расстраиваться. Зарплата в тенге, цены в тенге, а эти разные валюты так, просто названия.
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Мурат
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...




Отправлено: 30.08.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал в статьях про займы на ezaem.kz что из за поддержки рынка микрофинансового рынка тенге должен укрепиться к евро и рублю.

§ Ks
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 30.08.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dan:
Действительно, чего расстраиваться. Зарплата в тенге, цены в тенге, а эти разные валюты так, просто названия.

Серьезно? А мы то, по глупости, следим за курсом, волнуемся. А и правда. Все у нас в тенге :lol: Чего нам эти валюты иностранные сдались. Хоть все по тыще делайте :lol: :lol: :lol:
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