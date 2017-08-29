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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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§ white-out
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 771
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 30.08.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Правильно понимаю, это, по мнению свидетеля Олега Фёдорова, означает что в глаз девочке выстрелить было вполне допустимо?

Это означает что Олег Федороа конченый дебил, мычащий то ,что сказал адвокат.
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§ Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9017
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Доктор я не штукатур маляр. )а по делу посадить всех нафиг.

Ну это безусловно, в любой цивилизованной стране правоохранители бы носом всю землю вокруг этнических группировок изрыли и каждое их слово контролировали при попытках угрожать гражданам своей страны и тем более нападать на них и делать инвалидами. Здесь же по всей видимости своеобразные правоохранители, возможно на челябинском форуме правы сравнивая их с зимбабвийскими.

И пока не будет порядка в акимате, область так и будет притоном для подобных.
Не озабочены чиновники как в Белоруссии, где по прибытии подобных "гостей" они сразу попадают в поле зрения милиции и в большинстве случаев немедленно получают предписание на покидание в 24 часа сей порядочной страны от товарищей белорусских милиционеров не берущих взятки и имеющих строгие инструкции по миграционному законодательству. Не выдворились сами тюрьма на полгода и депортация без разговоров. От того там только очень небольшая и очень культурная часть диаспор несущая пользу стране и являющаяся прямой противоположностью выдворяемых бездельников склонных к этническому криминалу.

[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 16:01]
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* Ks
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 30.08.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну это безусловно, в любой цивилизованной стране правоохранители бы носом всю землю вокруг этнических группировок изрыли и каждое их слово контролировали при попытках угрожать гражданам своей страны

Может ошибаюсь конечно, но помнится, что в цивилизованной Европе от мигрантов страдали местные не хило. Чего там не предотвратили :-(
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* Ks
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 30.08.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
где по прибытии подобных "гостей"

А почему они гости? Они разве не граждане Казахстана? Откуда такая ненависть то по нац.признаку? Есть преступник, есть семья его покрывающая. Их и надо судить. Но как узнать Цитата:
Серый волк:
подобных "гостей"

заранее?
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