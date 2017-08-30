Горожанин Re: Раньше белили, теперь красят - видео #6







Отправлено: - 18:46 Это просто взрыв мозга! Хотелось бы посмотреть на того, кто дал такое распоряжение. Изначально даже эта идея с заменой бордюров была ни экономически, ни в эстетическом плане нецелесообразна. А теперь, получается, поменяли бордюры, а они вдруг оказались не красные?