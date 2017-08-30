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§ NG.kz
В Костанае задержан серийный вор, специализирующийся на женских сумочках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24-летний костанаец был задержан сотрудниками Северного отдела УВД Костаная 28 августа. Он подозревается в трех кражах из женских сумочек. Оперативники проверяют его причастность к совершению других преступлений.
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ди
Re: В Костанае задержан серийный вор, специализирующийся на...




Отправлено: 30.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погулял, пора и обратно...))

§ Серый волк
Re: В Костанае задержан серийный вор, специализирующийся на...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9017
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему фото иллюстративное? Если этот преступник промышлял на улицах города, то логично было бы разместить его фото вовремя. Получилось бы предотвратить ряд преступлений, которые сейчас возможно в тени оказались из-за мелочи и нежелания граждан связываться с полицейской бюрократией из-за нескольких сотен тенге.
А так получается что злодей гулял много лишнего по городу, представляя угрозу.
Да и сейчас можно было бы опубликовав его морду лица собрать ещё пачку эпизодов и упаковать его на больший срок. Или у полиции есть какие-то иные цели в их работе, как с этническими банддиаспорами, и покрываемыми наркоторговцами?
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тётя Соня
Re: В Костанае задержан серийный вор, специализирующийся на...




Отправлено: 30.08.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
и упаковать его на больший срок.

Твой знания позволяют думать тебе что от количества эпизодов зависит срок отсидки? Или это твоё простое разглагольствование ... показать количество серого вещества в твоей голове?

§ white-out
Re: В Костанае задержан серийный вор, специализирующийся на...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 771
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 30.08.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
позволяют думать тебе что от количества эпизодов зависит срок отсидки?

А ,типа ,не зависит? Не тупи,тетя.
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