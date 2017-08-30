Серый волк Re: В Костанае задержан серийный вор, специализирующийся на... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9017

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:48 А почему фото иллюстративное? Если этот преступник промышлял на улицах города, то логично было бы разместить его фото вовремя. Получилось бы предотвратить ряд преступлений, которые сейчас возможно в тени оказались из-за мелочи и нежелания граждан связываться с полицейской бюрократией из-за нескольких сотен тенге.

А так получается что злодей гулял много лишнего по городу, представляя угрозу.

Да и сейчас можно было бы опубликовав его морду лица собрать ещё пачку эпизодов и упаковать его на больший срок. Или у полиции есть какие-то иные цели в их работе, как с этническими банддиаспорами, и покрываемыми наркоторговцами?