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§ NG.kz
Раньше белили, теперь красят - видео
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае на Абая красят бетонный бордюр. В благородный цвет гранита. Заодно и брусчатка цветная.
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* drakon
Re: Раньше белили, теперь красят - видео
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11790
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ноль Первый - едет... 8-)
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Рихард
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
халтура

андрей
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно ОН в свои года , да на скорости сидя в машине , неужели такой придирчивый , что и состояние бордюр проверяет......

Раман
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Интересно ОН в свои года , да на скорости сидя в машине , неужели такой придирчивый , что и состояние бордюр проверяет......

А как же,ты что не знал?

100
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясно дело, дорожники его так гудроном захрюкали, что в некоторых местах он был почти чёрным.
А вообще это даже уже не смешно, что скудоумие и пофигизм властей является нормой.

Горожанин
Re: Раньше белили, теперь красят - видео




Отправлено: 30.08.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это просто взрыв мозга! Хотелось бы посмотреть на того, кто дал такое распоряжение. Изначально даже эта идея с заменой бордюров была ни экономически, ни в эстетическом плане нецелесообразна. А теперь, получается, поменяли бордюры, а они вдруг оказались не красные?

§ Ks
Re: Раньше белили, теперь красят - видео
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 30.08.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А траву не будут красить? :lol: Так наверное скоро и ямы закрашивать научатся ))) 3D рисунками
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