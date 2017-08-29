Привет из Кустаная Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз... #64







Отправлено: - 15:43 Цитата: Бывалый:

А что ты предлагаешь решить с чужой частной собственностью?

Давай может градоначальники с твоей собственностью что-нибудь решат?

Например снесут, уничтожат, а?



Ну зачем же так радикально? Мозг, он ведь, для того, чтобы думать, а уши - чтобы слушать и слышать. Территорию эту обнести заборчиком метра в 4 и баннерами завесить с бегущими лошадьми. А? По типу района Жана Кала? В курсе, дружище, сколько ЧП в этом доме произошло? Продолжим статистику?