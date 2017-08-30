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§ NG.kz
На стоянке сняли 4 колеса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На стоянке около домов по ул. Карбышева, 53 и 49 у автомобиля сняли все 4 колеса. Хозяин автомобиля обнаружил это только сегодня, 30 августа, хотя по словам местных жителей еще вчера машина стояла в таком виде. Сегодня на месте работала следственно-оперативная группа, по словам сотрудников полиции на их практике это в первые и подобного в Костанае уже давно не было.
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§ 74
Re: На стоянке сняли 4 колеса
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4282
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 30.08.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Челябинские гастролеры поди? У нас тут жгут еще стабильно, почти каждую неделю..
Нда...
без секреток видно были колеса..
я бы еще откатывал пальчики на камнях (кирпичики), а не на дверях...
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§ Обликоморале
Re: На стоянке сняли 4 колеса
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бампер тоже они сняли?
Цитата:
по словам сотрудников полиции на их практике это в первые

Видать сотрудники сами в полиции недавно.
Такое пару лет назад в КЖБИ часто практиковалось, одной ночью сразу несколько машин было разули.
Сейчас у автоворов аккумуляторы в теме.
Ну и пыСы: Коль бросаете машины во дворах, хоть тогда бы озаботились оснащением авто сигнализацией.
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§ vbn
Re: На стоянке сняли 4 колеса
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 857
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 30.08.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ видно решил на разбор стоит.бери кому что нужно.
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андрей
Re: На стоянке сняли 4 колеса




Отправлено: 30.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где ты видел стоянку на фото ???? Правильно сделали , нечего дворы "засорять" , что сэкономил пару сотен на реальной стоянке :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ???????

Бывалый
Re: На стоянке сняли 4 колеса




Отправлено: 30.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Коль бросаете машины во дворах, хоть тогда бы озаботились оснащением авто сигнализацией.

Против снятия колес не поможет никак.

§ Доктор СИЗО
Re: На стоянке сняли 4 колеса
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3919
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 30.08.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава богу началось. Учить приходиться людей на конкретных примерах. Теперь будет на кону затыренные 130 теньге на пивко от жены под видом ночной нормальной парковки или нехилая штука баксов на резину с месячным простоем на доставку.
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§ Обликоморале
Re: На стоянке сняли 4 колеса
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3660
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Против снятия колес не поможет никак.

Мимо кассы ваша устаревшая сигнализация.
Когда начинают срывать болты на дисках, датчик на удар в 9 из 10 случаях должен сработать.
Проверяли на практике.
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Бывалый
Re: На стоянке сняли 4 колеса




Отправлено: 30.08.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Когда начинают срывать болты на дисках, датчик на удар в 9 из 10 случаях должен сработать.

А зачем срывать ударом-то?
Болты на раз срываются плавно-нарастающей нагрузкой.
Датчик удара на нее никак не реагирует.

* Моше
Re: На стоянке сняли 4 колеса
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4344
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 30.08.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огорченные приближающим ослаблением тенге вышли на дополнительные заработки.
74-й, в каких районах жгут?
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Гость
На стоянке сняли 4 колеса




Отправлено: 30.08.17 - 17:29
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