Бампер тоже они сняли?

Цитата: по словам сотрудников полиции на их практике это в первые

Видать сотрудники сами в полиции недавно.

Такое пару лет назад в КЖБИ часто практиковалось, одной ночью сразу несколько машин было разули.

Сейчас у автоворов аккумуляторы в теме.

Ну и пыСы: Коль бросаете машины во дворах, хоть тогда бы озаботились оснащением авто сигнализацией.