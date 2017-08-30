А вот почитайте. Очень интересная статья. Можно прям каждое предложение цитировать.



365info.kz/2017/08/padenie-urovnya-zhizni-podogrevaet-natsionalizm-sultangaliev/



Цитата: Безусловно, антироссийские настроения — это то, что является общим местом в характеристике казахских националистов всех оттенков и группировок. Как и

непримиримо враждебное отношение к советской эпохе с маниакальным стремлением вымазать черной краской этот период истории Казахстана



При этом русофобия старательно маскируется — мы не против русских и России, а против Путина. Если же внимательно проанализировать авторские материалы наших национал-патриотов, то в них легко можно найти обилие именно антирусских и антироссийских высказываний, которые прекрасно характеризует мировоззрение националистов, а не их отношение лично к президенту соседней страны. Бежать, в восторге задрав штаны, за каждой инициативой, отдаляющей Казахстан от столь ненавистной для националистов России — это, наверное, позиция, но позиция, абсолютно лишенная здравомыслия и прагматизма. Страшно подумать, что сделают со страной люди с подобным мышлением, если они придут к власти.



