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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение

То, что ты забоялся - не есть достаточные основания.
Так что угомонись и марш сушить штанишки.

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ну это понятно, у нас же если человек "уважаемый", то его трогать не будут.

Как раз "уважаемые" не будут говорить - они молча сделают.
А угрозами сыпят и бакланят - мелкота понторезная.
Лающая шавка не кусает - она лает.

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Кто бы им дал там кого-то ловить. У них там нет полномочий, нет базы.

Ты жоско путаешь "выловили" и "задержали".
Это сильно разное.
А сотрудничество органов двух стран и их взаимодействие никто не отменял.
Россиянам не было никакого интереса его ловить - не у них дело зависло.

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет из Кустаная:
Есть воля у градоначальников на решение вопроса с этим сооружением?

А что ты предлагаешь решить с чужой частной собственностью?
Давай может градоначальники с твоей собственностью что-нибудь решат?
Например снесут, уничтожат, а?

Привет из Кустаная
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А что ты предлагаешь решить с чужой частной собственностью?
Давай может градоначальники с твоей собственностью что-нибудь решат?
Например снесут, уничтожат, а?


Ну зачем же так радикально? Мозг, он ведь, для того, чтобы думать, а уши - чтобы слушать и слышать. Территорию эту обнести заборчиком метра в 4 и баннерами завесить с бегущими лошадьми. А? По типу района Жана Кала? ;-) В курсе, дружище, сколько ЧП в этом доме произошло? Продолжим статистику?

* drakon
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11786
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
В чем дело, почему прогуливаем?

Доктор,у вас что,День Конституции отменили?... :-o
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Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет из Кустаная:
Территорию эту обнести заборчиком метра в 4 и баннерами завесить с бегущими лошадьми. А?

Во-1 на каком основании?
А во-2 это никак не спасет от проникновения желающих, а наоборот - никому из посторонних даже видно не будет что там творится (ведь круглосуточной охраны там, как на Жана-Кала, не будет).

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
тут если чего решать с этим коттеджем, то надо установить хозяина, объявить его в розыск, через год судом признать его безвестно отсутствующим, а затем судом же признать умершим.
После этого через три года обратить имущество в собственность государства как выморочное наследство (если наследники не объявятся).

* kbkz1980
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3037
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.08.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет из Кустаная:
А коттеджик-то как был проходным, так и остался. Ждём новых ЧП?

Зачем враки писать.
Оконные проёмы кирпичём заложены,дом ограждён забором.
Профайл
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