/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На стоянке сняли 4 колеса 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На стоянке сняли 4 колеса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На стоянке около домов по ул. Карбышева, 53 и 49 у автомобиля сняли все 4 колеса. Хозяин автомобиля обнаружил это только сегодня, 30 августа, хотя по словам местных жителей еще вчера машина стояла в таком виде. Сегодня на месте работала следственно-оперативная группа, по словам сотрудников полиции на их практике это в первые и подобного в Костанае уже давно не было.
Читать новость

§ 74
Re: На стоянке сняли 4 колеса
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4282
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 30.08.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Челябинские гастролеры поди? У нас тут жгут еще стабильно, почти каждую неделю..
Нда...
без секреток видно были колеса..
я бы еще откатывал пальчики на камнях (кирпичики), а не на дверях...
Профайл

§ Обликоморале
Re: На стоянке сняли 4 колеса
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3657
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бампер тоже они сняли?
Цитата:
по словам сотрудников полиции на их практике это в первые

Видать сотрудники сами в полиции недавно.
Такое пару лет назад в КЖБИ часто практиковалось, одной ночью сразу несколько машин было разули.
Сейчас у автоворов аккумуляторы в теме.
Ну и пыСы: Коль бросаете машины во дворах, хоть тогда бы озаботились оснащением авто сигнализацией.
Профайл

§ vbn
Re: На стоянке сняли 4 колеса
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 857
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 30.08.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ видно решил на разбор стоит.бери кому что нужно.
Профайл

Гость
На стоянке сняли 4 колеса




Отправлено: 30.08.17 - 15:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
На стоянке сняли 4 колеса




Отправлено: 30.08.17 - 15:29
Комментарий проходит проверку.

* Доктор СИЗО
На стоянке сняли 4 колеса
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3919
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 30.08.17 - 15:44
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 2
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх