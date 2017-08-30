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§ NG.kz
Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно нацвалюты Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты предрекали осеннее подорожание евро до 410 тенге. Впрочем, в обменниках курс уже 405 тенге за один евро. Несмотря на девальвационные ожидания после антироссийских санкций, рубль пополз вверх по отношению к нацвалюте Казахстана. Доллар незначительно ослабил свои позиции.
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§ 74
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4282
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 30.08.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так кто скажет адекватно, будет ли как раньше 1 руб к 5 тенге? или хотя бы 1 руб к 5,3 тенге??
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андрей 117
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...




Отправлено: 30.08.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не будет

тётя Соня
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...




Отправлено: 30.08.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
так кто скажет адекватно, будет ли как раньше 1 руб к 5 тенге? или хотя бы 1 руб к 5,3 тенге??

Наверное после того как санкции американцев на продажу нефти и газа начнут действовать в РФ...и РФ перейдет в ранг Ирана и Северной Корей то хорошего ждать не стоит...и бравада толлей слезет как белая пелена.... пелена в глазах у разных людей проявляется с различной скоростью, временем присутствия и интенсивностью. Посидим в сторонке покурим...

§ Добринцофф
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5385
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.08.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько дней назад после выступления главы ФРС Джанет Йеллен ,на котором она дала понять, что повышения ставки в ближайшее время не ожидается доллар резко подешевел ко всем валютам+ ещё ураган в Техассе+нефть 51-52$,и только в Казахстане несмотря ни на что доллар только дорожает.Рубль уже 5.7,откуда будет доверие к национальной валюте?
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§ 74
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4282
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 30.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
не будет

аргумент какой?

Цитата:
тётя Соня:
тётя Соня

по точнее пожалуйста
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§ kbkz1980
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3035
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.08.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
только в Казахстане несмотря ни на что доллар только дорожает.

ЭКСПО отбивать то надо
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§ Dan
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
Dan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 26.02.09
Отправлено: 30.08.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мне так дело не в нефти и т.п. официально озвучиваемых факторах. Просто непрофессиональная политика регулятора и иже с ними. Смело можно озвучивать 1:7, а то и к 10. Если учесть, что полки магазинов на процентов 70 (по моим ощущениям) забиты товарами российского производства, последствия ожидаемы. Зато это отличный способ борьбы с уезжающими учиться в РФ, дороже стало рублики покупать.
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регик
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...




Отправлено: 30.08.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главного ревальватора не слышно, который в начале лета нам с трибуны говорил о новой эре))). Новая эра действительно наступила, тенге падает даже по отношению к рублю! Те кто открывал деопиз при 310 уже по нулям заработали. Давайте дальше людям про дедолларизацию лапшу вешайте :-x

§ vbn
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 857
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 30.08.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут все понятно .Вопрос 112 где пропал :lol:
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§ JereK
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1155
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 30.08.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vbn:
Тут все понятно .Вопрос 112 где пропал


Он же ушел от нас. :-)

Вот.

[Исправлено: JereK, 30.08.2017 - 15:04]
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§ Обликоморале
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3657
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты: Почему рупь дорожает
Тут где то я с ними согласен.
Но как всегда, если так, то борьба опять идет со следствием, а не с причиной ))
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§ 74
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4282
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 30.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Он же ушел от нас. :-)

Звезда обиделась?
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§ vbn
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 857
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 30.08.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
ушел от нас

лучших теряем
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андрей
Re: Евро и рубль пошли вверх: прогнозы экспертов относительно...




Отправлено: 30.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство уже как на украине , особо не заворачивается , во всём виновата Россия , а точнее санкции против неё . Мы то сами хоть куда , умные , умелые и очень очень смелые ....
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