Цитата: 74:

так кто скажет адекватно, будет ли как раньше 1 руб к 5 тенге? или хотя бы 1 руб к 5,3 тенге??

Наверное после того как санкции американцев на продажу нефти и газа начнут действовать в РФ...и РФ перейдет в ранг Ирана и Северной Корей то хорошего ждать не стоит...и бравада толлей слезет как белая пелена.... пелена в глазах у разных людей проявляется с различной скоростью, временем присутствия и интенсивностью. Посидим в сторонке покурим...