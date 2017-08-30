NG.kz Каспийское море испаряется все быстрее



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29440

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:20 Уровень воды в крупнейшем на Земле замкнутом водоеме на протяжении последних 20 лет падает на семь сантиметров в год. Суммарное понижение с 1996 года составило около 1,5 метров. Сегодняшний уровень всего на один метр выше рекордно низкого уровня конца 1970-х.

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