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§ NG.kz
Каспийское море испаряется все быстрее
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень воды в крупнейшем на Земле замкнутом водоеме на протяжении последних 20 лет падает на семь сантиметров в год. Суммарное понижение с 1996 года составило около 1,5 метров. Сегодняшний уровень всего на один метр выше рекордно низкого уровня конца 1970-х.
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§ vbn
Re: Каспийское море испаряется все быстрее
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 857
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 30.08.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно» (Золотой теленок).
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Гость
Каспийское море испаряется все быстрее




Отправлено: 30.08.17 - 15:27
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