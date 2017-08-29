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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение

То, что ты забоялся - не есть достаточные основания.
Так что угомонись и марш сушить штанишки.

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ну это понятно, у нас же если человек "уважаемый", то его трогать не будут.

Как раз "уважаемые" не будут говорить - они молча сделают.
А угрозами сыпят и бакланят - мелкота понторезная.
Лающая шавка не кусает - она лает.

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Кто бы им дал там кого-то ловить. У них там нет полномочий, нет базы.

Ты жоско путаешь "выловили" и "задержали".
Это сильно разное.
А сотрудничество органов двух стран и их взаимодействие никто не отменял.
Россиянам не было никакого интереса его ловить - не у них дело зависло.

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет из Кустаная:
Есть воля у градоначальников на решение вопроса с этим сооружением?

А что ты предлагаешь решить с чужой частной собственностью?
Давай может градоначальники с твоей собственностью что-нибудь решат?
Например снесут, уничтожат, а?

Гость
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым




Отправлено: 30.08.17 - 15:43
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