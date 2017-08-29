Цитата: JereK:

Кто бы им дал там кого-то ловить. У них там нет полномочий, нет базы.

Ты жоско путаешь "выловили" и "задержали".

Это сильно разное.

А сотрудничество органов двух стран и их взаимодействие никто не отменял.

Россиянам не было никакого интереса его ловить - не у них дело зависло.