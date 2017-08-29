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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29438
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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§ Vital
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4611
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если были реальные угрозы. ,суд,полиция была обязано уже посадить все семью Гаджиевых. Понимаю их что начали отмазывать своего идиота и подонка. Но если уж они пошли на это значит они такие же. Все ТОЧКА.
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1117
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Есть приступление. Есть. Все. Че не ясно. Че за возня пошла?

Все нормальные люди города на стороне потерпевших ,поэтому идут волнения за справедливое решение суда ...

Бывалый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Почему они угрожают потерпевшим. Это ваще че такое?. Да когда уже это все прикротится то? Суд есть? Полиция есть.

Потерпевшим всегда угрожали, угрожают и будут угрожать.
А зачем тебе по этому поводу суд и полиция?
За угрозы не сажают, если это не тянет на вымогательство.

тётя Соня
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо что подался в бега и за это время ему исполнилось восемнадцать... так бы вообще условным сроком мог отделаться...Хотя ну осудят его на два года...условно..и моральный вред... уедет к себе в горы и Митькой его звали...

§ 74
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 30.08.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
За угрозы не сажают, если это не тянет на вымогательство.

о, господи... "угроза убийством" не о чем не говорит?

Согласно статье 115 Уголовного Кодекса РК, угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток.
Профайл

Гость
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым




Отправлено: 30.08.17 - 13:58
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым




Отправлено: 30.08.17 - 14:02
Комментарий проходит проверку.
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