Цитата: Vital:

Почему они угрожают потерпевшим. Это ваще че такое?. Да когда уже это все прикротится то? Суд есть? Полиция есть.

Потерпевшим всегда угрожали, угрожают и будут угрожать.

А зачем тебе по этому поводу суд и полиция?

За угрозы не сажают, если это не тянет на вымогательство.