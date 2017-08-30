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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6629
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 30.08.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Валентин,этой новости Сарыма и твоему переводу
уже должно быть 25 лет.


Поясни.

Цитата:
drakon:
Ссылку - давай...


https://365info.kz/2017/08/u-nas-peredovye-zakony-no-sudy-imi-ne-rukovodstvuyutsya-ajdos-sarym/
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* drakon
Re: Новости казахской прессы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11780
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Поясни.

А чего тут пояснять?
Вы что,до статьи Сарыма без конституции жили?
А вчера только дошло до вас? ... 8-)
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Гость
Новости казахскоязычной прессы




Отправлено: 30.08.17 - 14:02
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Страница 54 из 54«1...525354
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