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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: У пенсионной кормушки
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29438
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будущих пенсионеров сейчас успокаивают: проблемные долги составляют лишь 0,6% от сегодняшних накоплений ЕНПФ. К тому же государство гарантирует гражданам полный возврат перечисленных взносов с учетом инфляции. Утешение слабое.
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§ пешеход
Re: Евгений ШИБАРШИН: У пенсионной кормушки
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 30.08.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму о каких возвратах денег может идти речь, какие судебные исполнители, какие уголовные дела? Все давно уже выведено в офшоры, обонкрочено, развалено и не найти крайнего. Те фантики, под которые были взяты деньги стоят меньше, чем у детей из под конфет в пионерских лагерях. Все и делалось с целью не возврата, типо государство большое, бюджет не лопнет и пенсионерам возместит.
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ТАНОМИ
Re: Евгений ШИБАРШИН: У пенсионной кормушки




Отправлено: 30.08.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"... наличия уголовно наказуемых деяний. Таких, как вывод капитала, не целевое использование привлеченных средств по выпущенным облигациям, растрата вверенного чужого имущества, длительное неисполнение решений судов и мошенничество."
И так почти во всех сферах!!!Такое впечатление, что человечество ещё не выработало таких понятий как совесть, справедливость, честь и живёт только первобытными "хватательными" инстинктами. Дорвавшись в силу "блата", связей, протекционизма до кормушки, пользуясь безнаказанностью, не зная меры хапают, и хапают, и хапают! Перед глазами стоит женщина, хватающая куски шарлотки и поспешно засовывающая их в сумку которые не ей предназначены, не побрезговавшая даже крошками
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