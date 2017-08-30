ТАНОМИ Re: Евгений ШИБАРШИН: У пенсионной кормушки #2







Отправлено: - 13:25 Цитата:"... наличия уголовно наказуемых деяний. Таких, как вывод капитала, не целевое использование привлеченных средств по выпущенным облигациям, растрата вверенного чужого имущества, длительное неисполнение решений судов и мошенничество."

И так почти во всех сферах!!!Такое впечатление, что человечество ещё не выработало таких понятий как совесть, справедливость, честь и живёт только первобытными "хватательными" инстинктами. Дорвавшись в силу "блата", связей, протекционизма до кормушки, пользуясь безнаказанностью, не зная меры хапают, и хапают, и хапают! Перед глазами стоит женщина, хватающая куски шарлотки и поспешно засовывающая их в сумку которые не ей предназначены, не побрезговавшая даже крошками