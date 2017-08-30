Медный Re: Рудничанин стал серебряным призером международных... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 297

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:34 опять же, важно ли откуда наводчик? сначала пишут что из Рудного, потом начнут писать что из такого-то рода.. ну и т.д. Как повлияло на победу то что он из Рудного?

тут уж точно надо сказать, Алга, Казахстан