Все просто Re: Моя Деревенька и её окрестности. #7006







Отправлено: - 12:10 Цитата: drakon:

А нам хватит Доллара и Евро. "Задавим".

Да нет Дракош, у Вас скоро будут в ходу динарии и тугрики. Благо у Вас мосты не сожжены с Казахстаном. И передвигаться по стране будете на осликах. А что, например такси "ИА".