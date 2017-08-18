А вот с мест сообщают:



Цитата:

QAMSHY.KZ: «Туристер сирек баратын мемлекеттердің тізімі жасалды» («Составлен список государств, которые редко посещают туристы») - Интернет-ресурс публикует со ссылкой на Daily Mail, список стран непопулярных среди туристов.



«На первом месте Тувалу - тихоокеанское государство в Полинезии. По данным Всемирной туристической организации, в 2016 году в Тувалу побывало всего лишь около 2000 туристов. На втором месте Республика Карибати, ее посетили 4000 туристов. Следующие расположены в Центральной Африке - Сан-Томе и Принсипи, где побывали 8000 человек. На четвертом и пятом местах, государства Монтессарт и Комора, соответственно. В первую 10-ку редко посещаемых стран мира вошли также: Джибути, Сан-Марино, Восточный Тимор, Лихтенштейн и Сьерра-Леоне.



Страной с развитым туризмом в 2017 году признана Испания, затем идут Франция и Германия. В «десятку» этого рейтинга вошли: Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Россия на 43-м, а Казахстан на 81-м месте. Также был сделан рейтинг стран с красивой природой, в который вошли 136 государств. В этом рейтинге, где учитывались экология, исторические памятники, флора и фауна, Бразилия оказалась на первом месте, затем идут Мексика и Коста-Рика. В первой «десятке»: Перу, Китай, Австралия, Таиланд, Танзания, Испания и США. Среди стран СНГ, Россия на 39-м месте, Таджикистан на 80-м, Украина на 115-м, а Казахстан - на 92-й позиции», - говорится в материале.



У нас уникальная природа! К нам все мечтают приехать чтобы отдохнуть и потратить деньги!



Цитата: ZHASALASH.KZ: «Қарағандының қазақшасы Қошановқа қарап тұр» («Казахский в Караганде зависит от Кошанова») - Газета публикует мнение Ерзата ЕРМАГАМБЕТОВА, возмущающегося тем, что в Караганде еще множество улиц с русскими названиями.



«Приехавший в Караганду гость из Казани, прогуливаясь по улицам города, справедливо заметил, что «чувствует себя, словно находится не в Казахстане, а в России». Мы не нашли, что на это ответить. Как же нам не стыдиться, если на родине Казыбек би, Бухар жырау, Алихана БУКЕЙХАНОВА и других именитых казахов, большая половина улиц носит русские названия.



Конечно, есть в городе улицы, названные в честь достойных личностей нашего народа. Но вместе с тем же, полно до сих пор названий, не имеющих смысла и исторического значения. Например, такие, как «Зональная», «Кирпичная», «Каретная», «Маховая», «Сторожевая», «Ударная», «Бензинная», «Насыпная», «Складская», «Отвальная», «Лескова», «Моторная», «Кочегарка», «Звездная», «Революционная», «Хрустальная» и другие. По данным областного управления развития языков, в регионе названия с устаревшей идеологией составляют 35 процентов».



Рассказал бы кто ещё областному управлению развития языков, что официальной идеологии у нас нет.



Ну и как без нашего обычного:



Цитата: ZAMANA.KZ: «Қаптаған қазақтар құжатты орысша толтырып отыр» («Многие казахи заполняют документы на русском языке») - Читательница газеты Жулдызай БАДАНОВА возмущается, что в государственных учреждениях до сих пор приходится заполнять документы не на государственном языке.



«В каком государстве я живу? Недавно была в Алмалинском ЦОНе, многие сотрудники казахоязычные казахи. Это радует. Но начиная с номерка на электронную очередь и заканчивая заполнением важных документов, запись ведется на русском языке. А если встречается два-три слова на казахском, то обязательно с ошибками. В ЦОНе на 30 казахов примерно один представитель другой национальности. Тогда почему документы заполняются на русском? Что это за политика? Откуда такое пренебрежение? В документе слово «тұрғын» встречается 4 раза и в каждом ошибки. Гражданами какой страны мы являемся? России или Казахстана? И когда мы избавимся от этой зависимости?», - задается она вопросами.



И в самом деле, как они смеют заполнять важные документы на русском языке?!