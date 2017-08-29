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≡ В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты уезжают учиться в Россию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты уезжают учиться в Россию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29437
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основные причины роста спроса на российское высшее образование назвал замдиректора Центра социологических исследований МОН РФ Александр Арефьев. Cообщается, что в ближайшее время планируется упростить правила въезда и выезда иностранных студентов, трудоустройства и стажировок во время их обучения в России.


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Гость
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 30.08.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А где 112й, Бывалый, ВЧК и прочие? где их отмаза?

Не поминай тфу тфу. Не к ночи будь помянуты. Только таксиста спровадили. Пусть подолльше помолчит. Хоть запах курей и пива выветрится

Бывалый
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 30.08.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
В этом году только стал замечать как мало молодежи возрастом 20 лет.

До тебя как до жирафа - доходит только на пятый год.
Так-то еще с 2012 года 20-летних стало мало: провал рождаемости 90-х во всей красе, а ты только заметил его )))))
Цитата:
Vital:
Откуда у нас взяли 18 000 000 людей в стране?

Как это откуда?
Рожают.
400 тыс в год рожают.
А умирает 160 тыс в год.
Вот и прирост на 1 млн каждые 4 года.
Цитата:
Vital:
Смотрю я вот на Астану где они там поселили 1 000 000 жителей?

Тут больше миллиона.
Где-то на 300-350 тыс больше.
Без учета пригородов.

§ Медный
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.08.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Больно, стыдно и смешно:

Не могут они этого сделать даже если захотят... их (правительство) сразу, в 24 часа уничтожат
потому что народ не встанет уже на их защиту.

Можно сколько угодно бегать из страны в страну, но дом строить это не по общагам обитать ;-)
Профайл

§ Медный
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Не поминай тфу тфу. Не к ночи будь помянуты. Только таксиста спровадили. Пусть подолльше помолчит. Хоть запах курей и пива выветрится

ахаха. накликали
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§ Vital
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4608
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Бывалый ты че? + 300 000. Че так все плохо ? Прижали сильно чтоли ? Ну ты это. Как заработаешь сразу вали. Невздумай в этом милионике кв купить. Пузырь лопнет скоро. ( ведь нетолько с кос едут студенты и не только русские. С астаны тоже)
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Гость
В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты уезжают учиться в Россию




Отправлено: 30.08.17 - 12:04
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