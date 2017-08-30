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§ NG.kz
Рудничанин стал серебряным призером международных соревнований по танковому биатлону
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29437
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участие в ежегодном турнире по танковому биатлону, который прошел в августе на полигоне Алабино (Московская область, РФ), приняли экипажи из 19 стран. По итогам полуфинальных заездов определились четыре финалиста, показавшие лучшее время.
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НУР
Re: Рудничанин стал серебряным призером международных...




Отправлено: 30.08.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МУЖЧИНА!!!

§ Медный
Re: Рудничанин стал серебряным призером международных...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.08.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять же, важно ли откуда наводчик? сначала пишут что из Рудного, потом начнут писать что из такого-то рода.. ну и т.д. Как повлияло на победу то что он из Рудного? :-x
тут уж точно надо сказать, Алга, Казахстан ;-)
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