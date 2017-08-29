Цитата: FOMA:

В этом году только стал замечать как мало молодежи возрастом 20 лет.

До тебя как до жирафа - доходит только на пятый год.

Так-то еще с 2012 года 20-летних стало мало: провал рождаемости 90-х во всей красе, а ты только заметил его )))))

Цитата: Vital:

Откуда у нас взяли 18 000 000 людей в стране?

Как это откуда?

Рожают.

400 тыс в год рожают.

А умирает 160 тыс в год.

Вот и прирост на 1 млн каждые 4 года.

Цитата: Vital:

Смотрю я вот на Астану где они там поселили 1 000 000 жителей?

Тут больше миллиона.

Где-то на 300-350 тыс больше.

Без учета пригородов.