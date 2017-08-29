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§ NG.kz
В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты уезжают учиться в Россию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основные причины роста спроса на российское высшее образование назвал замдиректора Центра социологических исследований МОН РФ Александр Арефьев. Cообщается, что в ближайшее время планируется упростить правила въезда и выезда иностранных студентов, трудоустройства и стажировок во время их обучения в России.


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§ Змея Подколодная
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чаще всего в Россию приезжают абитуриенты из стран СНГ, особенно – из Казахстана.

Цитата:
Казахстан уже несколько лет является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах.

От оно че, Михалыч))))
Цитата:
Сообщается, что в ближайшее время планируется упростить правила въезда и выезда иностранных студентов, трудоустройства и стажировок во время их обучения в России.

А вот это попробуйте)))) Ждем-с)
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FOMA
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 29.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстан уже несколько лет является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. В 2015-2016 учебном году в российских вузах насчитывалось 73 455 студентов, приехавших из Казахстана.

Интересно а Казахстан понимает что 90% окончивших ВУЗы в России там и останутся работать, жить и размножаться? В этом году только стал замечать как мало молодежи возрастом 20 лет. Необратимый процесс ...

Товарищ Ын
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 29.08.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перефразируя знаменитую фразу -
-Молодеж бежит?
-Все бегут!

§ bgb
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.08.17 - 03:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь я начинаю понимать: проблема не в качестве и уровне образования, а дальнейшей перспективы!
никогда еще на стройках не было так много образованных разнорабочих! 8-)
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кустанаец 1
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 30.08.17 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно делают , там гарантированно будет рабочее место , а значит и будущее

§ Vital
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4604
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг пока приостановите вот такие статьи . намек уже понятен. . Решения я уже принял. Обмусоливть что будет дальше уже нет желания. А то жилье будет трудно продать.
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§ Vital
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4604
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вот че интересно. Откуда у нас взяли 18 000 000 людей в стране? Смотрю я вот на Астану где они там поселили 1 000 000 жителей? Может там под городом еще есть город. Что вабще происходит? Реально страшно чет стало.
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Медный
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 30.08.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты выбрал самый лёгкий путь - бежать

Ёлка
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 30.08.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что Вы, это учителя виноваты! Бред какой то написали! Вам же уважаемый человек сказал...

Медный
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 30.08.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

По поводу статистики населения. Если есть статистические сведения не из газет я бы их хотел увидеть. Переписи населения не было около 10 лет. Может быть всё одним большим обманом. Хотя территории с традиционным укладом плодятся.
Тема интересная. подняли бы её в печати о зависимости количества детей в семьях и уровне жизни, образованности, территории проживания.
надо бы всё таки иногда видет реальность :-)

Больно, стыдно и смешно
Re: В МОН РФ рассказали, почему казахстанские абитуриенты...




Отправлено: 30.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и результат от ЕНТ! Вот вам и Манглк ЕЛ без молодежи и будущего! Правители не могли предположить это? Они же умные! Значит делали это специально. Коррупция и высокая оплата в вузах, но и до этого не дойти, т.к., ЕНТ не пройдешь. Зачем такие муки и для чего? Пусть у тебя 3 диплома, все равно на госслужбу не проидешь, везде свои. А здравоохранение? Тут вообще лес по дрова... А пенсии - реформа каждый день. А сами всю прибыль от нефти по карманам тырят. Вон в ОАЭ вообще нет налогов. Налог платат только нефтянные компании и иностранные банки. с Пенсией вообще нет проблем. Да за то что 25-30 лет я государству плачу налоги, государство просто обязано бесплатно обучать моих детей в вузах и обеспечить работой. Не можете? Это проблема ваша - государства. В ОАЭ простой народ налоги не платит. А у нас нефть+газ. Берите с них налоги как в ОАЭ. Не хотите, потому что в доле или как? В результате народ сам ищет, как самим выживать и думать о будущем своих детей. У меня родственники лет 20 живут в ОАЭ и есть возможность сравнивать. Почему у нас так не сделать? Нас то всего 17 млн с копейками, это жители одной Москвы. Блин у меня одни слюны от таких руководителей.....
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