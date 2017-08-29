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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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§ Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9013
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Контингент как на подбор - 13-16 лет, парни и девки, постоянно что то снимают на телефон, гонять их бесполезно, как шли, так и ходят.

У вас деградировавшие чинуши не в состоянии работать и создавать городскую среду обитания. У них обнаружился только один талант, по тендерам на покупку жоповозок. Маловероятно, что омерзительного вида караван чиновничьих жоповозок, смог заменить подросткам их среду и пленэр их мировосприятия. Так что эти многочисленные городские заброшки и есть городская среда для детей. Очень жаль, что до вас это не дошло.

А не пора ли в суд пригласить лампасоносного дженераля МВД и его астанинских нашальников?
Может им пора дать показания? По какой причине у них под носом иностранная этническая банда даже при расследовании налево и направо сыпет угрозами гражданам Республики? По какой причине любое малолетнее мурло из этой банды расфасовывает свинец в лицо со словами "мне ничего не будет"? А господин генерал?

По какой причине правоохранительные органы прошляпили (или оправдали слова малолетнего хозяина) и только челябинские полицейские, содержащие всю эту шушеру на строгом учёте, вычислили и отловили сидя в засаде и ночуя в подъездах?
Профайл

безумец
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 02:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зуб за зуб,око за око,,или 100 000 долларов девице,вынь да положи,а нет - минимум 6 лет лишения свободы

§ bgb
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.08.17 - 03:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
У вас деградировавшие чинуши не в состоянии работать и создавать городскую среду обитания.

а вас все чинно-благородно? все проблемы решили и благоденствуете?
думайте прежде, чем что-то писать!
я не чиновник, но в рф проблем еще больше (закон больших чисел). мы не воюем с соседями, про наших нацистов вы только слыхали, но никто их толком не видел, в жкх проблемы одни и те же. и ваших преступников тут брали...
Цитата:
Серый волк:
Так что эти многочисленные городские заброшки и есть городская среда для детей.

я был пацаном, так тоже по новостройкам лазил. как только работяги уходят - мы там хозяева. почему? а потому, что там нет за нами контроля, зато присутствует романтика.
вы, скорее всего, извиняюсь, но хлипким были. вывод такой делаю из ваших слов:
Цитата:
... заменить подросткам их среду и пленэр их мировосприятия.

у нас в детстве пленэров не было, мы сами их себе создавали: строили шалаши и халабуды, лазили по стройкам, чердакам и подвалам, тайком курили и матерились... правда, девчонки в компании были другие, скромнее, не курили и не пили, при них нам западло было материться.
а ваше мнение поддерживаю и согласен: бульвар молодежи должен быть в каждом квартале города и преступность надо пресекать на корню!!!
Профайл

справедливый
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 05:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мальков сам по себе мутный адвокат. Насколько я знаю, он привык договариваться с судьями.И хамство тоже его фишка.

nik58
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В некоторых случаях даже кровная месть неплоха,очень даже !А случаи были у нас в городе,кто не забыл

§ Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9013
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас тут в кои веки на форуме интересный пост появился!
:lol:
Ну ладно, разбираем эту рыбу, но только с конца.Цитата:
bgb:
а ваше мнение поддерживаю и согласен: бульвар молодежи должен быть в каждом квартале города и преступность надо пресекать на корню!!

Бульвар молодёжи? :-) Это жалкое подобие среды обитания? Эта очень плохо спроектированная чиновничья шняга, сделанная с канонами миропонимания акиматских? Она должна стать пространством для молодёжи?
Вы извините, хоть раз общались с молодыми жителями Лондона, Берлина? :-) Ну ладно не будем если столичные брать, то любого города Германии или Дании, Финляндии, и спрашивали что и как у них организовано и где им интересно в городской среде. Сколько у них объектов доступно в течении дня и какой выбор. Сколько антикафе, Артстудий с интересными тусовками, и всей массой организованных городских пространств в зданиях и на улицах? Причём реально интересно созданных и сделанных людьми с профессиональными знаниями по организации подобных пространств.
Убогий Бульвар Молодёжи не создал бы в этой массе и 1%, тем более, что спроектирован и исполнен дикарями, имеющими очень смутное представление о современных пространствах и ещё более смутное о молодежи. Это убожество достойно отдельной статьи, но я сомневаюсь, что смысл дойдет даже до 10% оставшихся и понаехавших сортаментов обывателей.

Подросткам и взрослым знакомым с цивилизацией нет никакого смысла обитать в этом убогом пространстве глупых чиновников, вороющих у граждан библиотеки и давно укравших все городские книжные магазины. Можно считать, что большинство думающих детей и в целом людей выехало. Кустанайцев цивлилизованных чаще можно встретить в Минске, Питере, Калининграде, Новосибирске - городах своей страны, с ярко выраженной культурной средой и устойчивыми зачатками организованных пространств, которые в некоторой степени и при усилиях можно грамотно эксплуатировать для развития и времяпровождения. Что абсолютно невозможно в одичалых городах. Не важно где они находятся кстати. Между Костанаем, Курганом и Троицком очень немного разницы. Это дичающие города, с неадекватной властью, с которых исчезает образованное население. Если не разворачивая фразу то это константация факта не мной исполненная.


Следующий момент.
Цитата:
bgb:
у нас в детстве пленэров не было, мы сами их себе создавали: строили шалаши и халабуды, лазили по стройкам, чердакам и подвалам, тайком курили и матерились.

С клюковкой.
Цитата:
bgb:
вы, скорее всего, извиняюсь, но хлипким были. вывод такой делаю из ваших слов:

Это когда лет 8... ну ну, шалаши... халабуды, только некоторые так и остались на уровне шалашей и халабуд и их мироощущений. :lol:
Я в своё время, если что быстро выйдя из шалашей, проникал в карьер Рудного, исследовал шламонакопитель, отвалы, провалы над шахтами, с верёвками проникал в них. Маскировались на стенке карьера во время взрыва и кстати ни разу не спалились. Планировали всё это. И на Урал выбрасывались в горы. Иногда и сейчас не прочь проникнуть в заброшенные подземелья ПВО в Москве и некоторые культовые катакомбы под Москвой. Если читали несколько лет форум, то кое-что выкладывалось.
Этим летом выбрасывались на Камчатку и на снегоходах сутки куролесили по вулканам. В этом году там снега много.

Так что шалаши и халабуды с руинами разграбленных акиматами предприятий и школ, где 112-е кирпичи из стен добывали, должны как-то развиваться. Иначе в них можно остаться, на их уровне.


Цитата:
bgb:
я не чиновник, но в рф проблем еще больше

Вы никому сейчас не уподобляетесь? :-) Смайлик ставлю :-) А то был тут смешной платный персонажик в зачуханой простыне. :-) Вбросы подобные делал на платной основе.
В РФ есть выбор. Вы всегда вольны вибирать среди всего существующего разнообразия среду своего обитания по вашему уровню развития.
Если очень коротко и совсем не разворачивая. Есть такой город Минск. Там всё ровно и одинаково. Есть среда обитания и уровень, там не окунуться в грязь и не получить среду лучших городов Европы. Но достаточно ровно.
Есть центры цивилизации и культуры в РФ где очень разный уровень, который выбираете именно вы. В Москве, Питере и ещё нескольких городах можно создать себе очень достойную среду и не выходить за её пределы.
И есть город Костанай, в котором нет выбора. В котором вся среда среди одичания. Из которого выезжает практически все выпускники получившие знание и осознание перспектив. Город в котором недееспособные чиновники.

А в контексте именно этой статьи видно закономерное следствие. Ничего и никогда не терпит вакуума в социуме.
В городе из которого в следствии одичания исчезает цивилизация - туда приходят вот такие утырки с миропониманием макаки стреляющие в глаз девочки со словами ничего мне не будет.
Это просто и абсолютно закономерно что именно это сборище оказалось именно здесь.
Вы находите удивительным что эта этническая группировка ещё и угрожала и продолжает угрожать родственникам пострадавшей девочки ставшей инвалидом?

В Минске эта криминальная этническая шушера не смогла бы и дня существовать. Гарантированная депортация сразу после приезда. Там власти работают очень даже примерно в отношении этого полный порядок. А очень небольшая диаспора действительно представляет слой именно культурных, уважаемых людей, которые прямая противоположность этнобандам.

Возвращаясь к теме.
А никто не хочет задать вопрос самым высоким правоохранителям в всяких астанах, почему вся эта шушера почуяла себя королями и очень долго тренировалась на кошках и наверное прочих людях, пока не попала в поле СМИ? Слилась ли полиция с этнобандой или ещё не до конца?
Ну и наконец что предприняла полиция по поводу угроз иностранной этнобанды гражданам своей страны и своего города?
Более чем уверен, что этот шлак не раз депортировали из цивилизованных городов, пока они не нашли себе место обитания с коррумпированными полицейскими и неадекватными властями региона.

[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 06:18]
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§ Vital
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4604
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.08.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че тут разбиратся то. Максимальный срок. Какой там положено по этой статьи. Уму непостижимо такое сделать. Выстрилить в глаз девочки. Че он ваще думал в то время?
Идиот. Дебил.
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§ Сергей_я
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2106
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 30.08.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А че тут разбиратся то. Максимальный срок. Какой там положено по этой статьи.

Да там видать покровители большие. Был бы простой смертный уже б сидел во всю.
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ди
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
именно безнаказанность толкает на такие поступки, не просто же так он сказал, мне ничего не будет. видимо не в первый раз шкодит и его отмазывают. привыкли, что все проблемы можно решить за деньги, несмотря на то, что жизнь девченке сломали. даже раскаяния в содеянном у него нет. отморозок, другого определения нет ему.

андрей
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё вот ,что поражает . С какого времени или перепугу или ещё чего у нас в суде можно заявлять о непристойном поведении потерпевших с якобы чьих то слов ?????? А где же знаменитые, всё что вы скажите будет использовано.....и т.д и т.п . Получается родственник девочки может выйти и сказать как гаджиев склонял малолетних любого пола к половому акту , а если получал отказы то стрелял из пневматики в лицо после чего его родня запугивала убийством потерпевших и его родню . При этом добавить сами не видели , но слышали от знакомых .... А сажать по полной надо конечно , они живут диаспорами , родни не перечесть ,по бывшему Союзу как у себя дома из комнату с комнату , взяли перешли и любое снисхождение приведёт к убеждённости в собственной безнаказанности ,И обязательно принять решение разобраться с угрозами ...

Все просто
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 09:47
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9013
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Уму непостижимо такое сделать. Выстрилить в глаз девочки. Че он ваще думал в то время?
Идиот. Дебил.

Как это непостижимо?
Судя по описанию начала процесса вообще это существо очень постижимо думало и комментировало по ходу свои мысли.
Я сейчас выстрелю и ничего мне не будет!
Оно так думало, так уже много раз делало, и оно снимало в ютьюб выложить.
Вот что думало и говорило. И было уверено в этом!!!!
Ну это такое миропонимание своеобразное у таких существ, которых отовсюду депортируют, а тут они нашли свою среду обитания.
У полиции своё миропонимание. У них понимаете мозг не как у вас работает. А несколько иным образом. Вот есть у кассовых аппаратов свой мозг в виде микропроцессора уровня слабенького коммуникатора и его программный код не похож на ваш. Просто эти кассовые аппараты так запрограммированы.
О властях вообще отдельный разговор. Это именно чиновники, про которых давно уже ничего вообще положительного сказать нельзя, долго ликвидировали всю культурную среду и среду обитания цивилизованного человека, сформировали обиталище комфортное для одичавших этнобанд и сделали всё возможное для того, чтоб утлый мозг этих недочеловеков развился в закономерный итог, который вы и видите и слышать могли из уст утырка.

Кстати заметим утырок вообще оказался прав
Ему от местных властей и местной полиции ничего не было, как он и заявлял. Его поймали не они, а совсем другие люди в другой стране.
А теперь адвокат-мадвакат требует отпустить за залог, кошмарит пострадавших фальсификациями, пытается формировать негативный имидж, где-то на грани прокурорского реагирования или уже за гранью, наверняка финт уже проплаченый в одной фальшивой газете, которую заставляют выписывать принудительно. И никто в суде на это не реагирует и не затыкает его грязные инсинуации. Будет ли вообще осуществлено правосудие неизвестно, когда в целом имидж у региона настолько плох, что веры в это у большинства не может быть абсолютно.

[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 06:56]
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100
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Есть центры цивилизации и культуры в РФ где очень разный уровень, который выбираете именно вы. В Москве, Питере и ещё нескольких городах можно создать себе очень достойную среду и не выходить за её пределы.
И есть город Костанай, в котором нет выбора. В котором вся среда среди одичания. Из которого выезжает практически все выпускники получившие знание и осознание перспектив. Город в котором недееспособные чиновники.


Хорошо сказал.Цитата:
Серый волк:

Более чем уверен, что этот шлак не раз депортировали из цивилизованных городов, пока они не нашли себе место обитания с коррумпированными полицейскими и неадекватными властями региона.


И снова в точку. Умные мысли излагаете, Серый.

Медный
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

"Незанятый солдат - потенциальный преступник"

Валентина
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...




Отправлено: 30.08.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Да там видать покровители большие.

Эти покровители и с адвокатом не ошиблись , он один в городе защищает всех подонков ,негодяев и дряней. Всем уже известно ,какая схема защиты там будет выстроена...
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