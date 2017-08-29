У нас тут в кои веки на форуме интересный пост появился!



Ну ладно, разбираем эту рыбу, но только с конца.Цитата: bgb:

а ваше мнение поддерживаю и согласен: бульвар молодежи должен быть в каждом квартале города и преступность надо пресекать на корню!!

Бульвар молодёжи? Это жалкое подобие среды обитания? Эта очень плохо спроектированная чиновничья шняга, сделанная с канонами миропонимания акиматских? Она должна стать пространством для молодёжи?

Вы извините, хоть раз общались с молодыми жителями Лондона, Берлина? Ну ладно не будем если столичные брать, то любого города Германии или Дании, Финляндии, и спрашивали что и как у них организовано и где им интересно в городской среде. Сколько у них объектов доступно в течении дня и какой выбор. Сколько антикафе, Артстудий с интересными тусовками, и всей массой организованных городских пространств в зданиях и на улицах? Причём реально интересно созданных и сделанных людьми с профессиональными знаниями по организации подобных пространств.

Убогий Бульвар Молодёжи не создал бы в этой массе и 1%, тем более, что спроектирован и исполнен дикарями, имеющими очень смутное представление о современных пространствах и ещё более смутное о молодежи. Это убожество достойно отдельной статьи, но я сомневаюсь, что смысл дойдет даже до 10% оставшихся и понаехавших сортаментов обывателей.



Подросткам и взрослым знакомым с цивилизацией нет никакого смысла обитать в этом убогом пространстве глупых чиновников, вороющих у граждан библиотеки и давно укравших все городские книжные магазины. Можно считать, что большинство думающих детей и в целом людей выехало. Кустанайцев цивлилизованных чаще можно встретить в Минске, Питере, Калининграде, Новосибирске - городах своей страны, с ярко выраженной культурной средой и устойчивыми зачатками организованных пространств, которые в некоторой степени и при усилиях можно грамотно эксплуатировать для развития и времяпровождения. Что абсолютно невозможно в одичалых городах. Не важно где они находятся кстати. Между Костанаем, Курганом и Троицком очень немного разницы. Это дичающие города, с неадекватной властью, с которых исчезает образованное население. Если не разворачивая фразу то это константация факта не мной исполненная.





Следующий момент.

Цитата: bgb:

у нас в детстве пленэров не было, мы сами их себе создавали: строили шалаши и халабуды, лазили по стройкам, чердакам и подвалам, тайком курили и матерились.

С клюковкой.

Цитата: bgb:

вы, скорее всего, извиняюсь, но хлипким были. вывод такой делаю из ваших слов:

Это когда лет 8... ну ну, шалаши... халабуды, только некоторые так и остались на уровне шалашей и халабуд и их мироощущений.

Я в своё время, если что быстро выйдя из шалашей, проникал в карьер Рудного, исследовал шламонакопитель, отвалы, провалы над шахтами, с верёвками проникал в них. Маскировались на стенке карьера во время взрыва и кстати ни разу не спалились. Планировали всё это. И на Урал выбрасывались в горы. Иногда и сейчас не прочь проникнуть в заброшенные подземелья ПВО в Москве и некоторые культовые катакомбы под Москвой. Если читали несколько лет форум, то кое-что выкладывалось.

Этим летом выбрасывались на Камчатку и на снегоходах сутки куролесили по вулканам. В этом году там снега много.



Так что шалаши и халабуды с руинами разграбленных акиматами предприятий и школ, где 112-е кирпичи из стен добывали, должны как-то развиваться. Иначе в них можно остаться, на их уровне.





Цитата: bgb:

я не чиновник, но в рф проблем еще больше

Вы никому сейчас не уподобляетесь? Смайлик ставлю А то был тут смешной платный персонажик в зачуханой простыне. Вбросы подобные делал на платной основе.

В РФ есть выбор. Вы всегда вольны вибирать среди всего существующего разнообразия среду своего обитания по вашему уровню развития.

Если очень коротко и совсем не разворачивая. Есть такой город Минск. Там всё ровно и одинаково. Есть среда обитания и уровень, там не окунуться в грязь и не получить среду лучших городов Европы. Но достаточно ровно.

Есть центры цивилизации и культуры в РФ где очень разный уровень, который выбираете именно вы. В Москве, Питере и ещё нескольких городах можно создать себе очень достойную среду и не выходить за её пределы.

И есть город Костанай, в котором нет выбора. В котором вся среда среди одичания. Из которого выезжает практически все выпускники получившие знание и осознание перспектив. Город в котором недееспособные чиновники.



А в контексте именно этой статьи видно закономерное следствие. Ничего и никогда не терпит вакуума в социуме.

В городе из которого в следствии одичания исчезает цивилизация - туда приходят вот такие утырки с миропониманием макаки стреляющие в глаз девочки со словами ничего мне не будет.

Это просто и абсолютно закономерно что именно это сборище оказалось именно здесь.

Вы находите удивительным что эта этническая группировка ещё и угрожала и продолжает угрожать родственникам пострадавшей девочки ставшей инвалидом?



В Минске эта криминальная этническая шушера не смогла бы и дня существовать. Гарантированная депортация сразу после приезда. Там власти работают очень даже примерно в отношении этого полный порядок. А очень небольшая диаспора действительно представляет слой именно культурных, уважаемых людей, которые прямая противоположность этнобандам.



Возвращаясь к теме.

А никто не хочет задать вопрос самым высоким правоохранителям в всяких астанах, почему вся эта шушера почуяла себя королями и очень долго тренировалась на кошках и наверное прочих людях, пока не попала в поле СМИ? Слилась ли полиция с этнобандой или ещё не до конца?

Ну и наконец что предприняла полиция по поводу угроз иностранной этнобанды гражданам своей страны и своего города?

Более чем уверен, что этот шлак не раз депортировали из цивилизованных городов, пока они не нашли себе место обитания с коррумпированными полицейскими и неадекватными властями региона.



[Исправлено: Серый волк, 30.08.2017 - 06:18]