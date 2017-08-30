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§ NG.kz
До конца 2018 года в Костанайской области разработают 501 электронную карту уголовных правонарушений
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.17 - 03:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас в регионе разработаны 23 электронные карты населенных пунктов. В частности, карты областного центра, городов и районных центров. На них регулярно обновляются названия улиц, расположение домов, наносятся строящиеся объекты.
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§ bgb
Re: До конца 2018 года в Костанайской области разработают 501...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.08.17 - 03:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди смогут видеть, где и сколько происходит преступлений, обращаться в полицию и спрашивать - почему такой-то районный центр настолько криминогенный, почему преступления так долго не раскрываются. Главная цель - общественный контроль над работой полицейских.

даже я так не мог бы сказать! 8-)
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