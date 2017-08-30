Цитата: Люди смогут видеть, где и сколько происходит преступлений, обращаться в полицию и спрашивать - почему такой-то районный центр настолько криминогенный, почему преступления так долго не раскрываются. Главная цель - общественный контроль над работой полицейских.

даже я так не мог бы сказать!