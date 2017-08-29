Цитата: Серый волк:

У вас деградировавшие чинуши не в состоянии работать и создавать городскую среду обитания.

а вас все чинно-благородно? все проблемы решили и благоденствуете?

думайте прежде, чем что-то писать!

я не чиновник, но в рф проблем еще больше (закон больших чисел). мы не воюем с соседями, про наших нацистов вы только слыхали, но никто их толком не видел, в жкх проблемы одни и те же. и ваших преступников тут брали...

Цитата: Серый волк:

Так что эти многочисленные городские заброшки и есть городская среда для детей.

я был пацаном, так тоже по новостройкам лазил. как только работяги уходят - мы там хозяева. почему? а потому, что там нет за нами контроля, зато присутствует романтика.

вы, скорее всего, извиняюсь, но хлипким были. вывод такой делаю из ваших слов:

Цитата: ... заменить подросткам их среду и пленэр их мировосприятия.

у нас в детстве пленэров не было, мы сами их себе создавали: строили шалаши и халабуды, лазили по стройкам, чердакам и подвалам, тайком курили и матерились... правда, девчонки в компании были другие, скромнее, не курили и не пили, при них нам западло было материться.

а ваше мнение поддерживаю и согласен: бульвар молодежи должен быть в каждом квартале города и преступность надо пресекать на корню!!!