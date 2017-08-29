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≡ В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это событие сломало мне жизнь!», - заявила на первом заседании сегодня, 29 августа, Валентина БУДЗЕВИЧ. Девочка перенесла 5 операций, пулю из глаза ей смогли достать только через год после выстрела – 26 июля 2017 года.
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§ Серый волк
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9011
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.08.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Контингент как на подбор - 13-16 лет, парни и девки, постоянно что то снимают на телефон, гонять их бесполезно, как шли, так и ходят.

У вас деградировавшие чинуши не в состоянии работать и создавать городскую среду обитания. У них обнаружился только один талант, по тендерам на покупку жоповозок. Маловероятно, что омерзительного вида караван чиновничьих жоповозок, смог заменить подросткам их среду и пленэр их мировосприятия. Так что эти многочисленные городские заброшки и есть городская среда для детей. Очень жаль, что до вас это не дошло.

А не пора ли в суд пригласить лампасоносного дженераля МВД и его астанинских нашальников?
Может им пора дать показания? По какой причине у них под носом иностранная этническая банда даже при расследовании налево и направо сыпет угрозами гражданам Республики? По какой причине любое малолетнее мурло из этой банды расфасовывает свинец в лицо со словами "мне ничего не будет"? А господин генерал?

По какой причине правоохранительные органы прошляпили (или оправдали слова малолетнего хозяина) и только челябинские полицейские, содержащие всю эту шушеру на строгом учёте, вычислили и отловили сидя в засаде и ночуя в подъездах?
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Гость
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым




Отправлено: 30.08.17 - 02:07
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§ bgb
Re: В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3644
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.08.17 - 03:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
У вас деградировавшие чинуши не в состоянии работать и создавать городскую среду обитания.

а вас все чинно-благородно? все проблемы решили и благоденствуете?
думайте прежде, чем что-то писать!
я не чиновник, но в рф проблем еще больше (закон больших чисел). мы не воюем с соседями, про наших нацистов вы только слыхали, но никто их толком не видел, в жкх проблемы одни и те же. и ваших преступников тут брали...
Цитата:
Серый волк:
Так что эти многочисленные городские заброшки и есть городская среда для детей.

я был пацаном, так тоже по новостройкам лазил. как только работяги уходят - мы там хозяева. почему? а потому, что там нет за нами контроля, зато присутствует романтика.
вы, скорее всего, извиняюсь, но хлипким были. вывод такой делаю из ваших слов:
Цитата:
... заменить подросткам их среду и пленэр их мировосприятия.

у нас в детстве пленэров не было, мы сами их себе создавали: строили шалаши и халабуды, лазили по стройкам, чердакам и подвалам, тайком курили и матерились... правда, девчонки в компании были другие, скромнее, не курили и не пили, при них нам западло было материться.
а ваше мнение поддерживаю и согласен: бульвар молодежи должен быть в каждом квартале города и преступность надо пресекать на корню!!!
Профайл

Гость
В Костанае начался судебный процесс над стрелявшим в глаз 13-летней девочке Арзу Гаджиевым




Отправлено: 30.08.17 - 05:42
Комментарий проходит проверку.
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