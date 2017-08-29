Цитата: 100:

Контингент как на подбор - 13-16 лет, парни и девки, постоянно что то снимают на телефон, гонять их бесполезно, как шли, так и ходят.

У вас деградировавшие чинуши не в состоянии работать и создавать городскую среду обитания. У них обнаружился только один талант, по тендерам на покупку жоповозок. Маловероятно, что омерзительного вида караван чиновничьих жоповозок, смог заменить подросткам их среду и пленэр их мировосприятия. Так что эти многочисленные городские заброшки и есть городская среда для детей. Очень жаль, что до вас это не дошло.



А не пора ли в суд пригласить лампасоносного дженераля МВД и его астанинских нашальников?

Может им пора дать показания? По какой причине у них под носом иностранная этническая банда даже при расследовании налево и направо сыпет угрозами гражданам Республики? По какой причине любое малолетнее мурло из этой банды расфасовывает свинец в лицо со словами "мне ничего не будет"? А господин генерал?



По какой причине правоохранительные органы прошляпили (или оправдали слова малолетнего хозяина) и только челябинские полицейские, содержащие всю эту шушеру на строгом учёте, вычислили и отловили сидя в засаде и ночуя в подъездах?