Цитата: Создание банков ядерного топлива под управлением МАГАТЭ будет способствовать укреплению режима нераспространения. Создание топливных банков не будет нарушать рыночных механизмов функционирования ядерной отрасли и станет приемлемой альтернативой распространению чувствительных технологий. Для Казахстана весьма важно, что топливо в банке будет находиться под полным контролем МАГАТЭ и в его официальном юридическом владении.

Черт подери, как написано то! Ничего не понятно но, сколько "смысла"! И как СМИ подают, будто это уже давно решенный вопрос. Одно дело когда мы щеки раздуваем и чванимся внутри страны - "царь во дворца" а другое, когда весь мир нам говорит: бери "гавно" и храни его долго, чушка! Вот и вся правда про международное положение! Грустно ...