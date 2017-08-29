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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3651
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно.. :-) а у нас нету программы по обмену опытом чиновниками?
Вот бы нам такую на годик выписать...
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3651
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.08.17 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol:
Омские трактористы по случайности вспахали казахстанские поля
https://ruposters.ru/life/29-08-2017/omichi-vspahali-pole-kazahstana
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3033
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.08.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
Сейчас мало таких мужчин,кто рвет жилы и хочет ,что то добиться в своей жизни ,потому как женщины стали сильнее мужчин и большинство сейчас слабаки и лентяи.

Полностью с вами согласна.
Я ранее тоже шашкой махала
Тип всё сама могу,а даже радиатор отопления установлю.
А сейчас ,фигужки,мужики на то и созданы
Чтобы я себя женщиной чувствовала
И потом,очень оказывается приятно,
Когда мужик на себя берёт ответственность и
Мужскую работу на свои плечи.
За что примного уважаю таких мужчин.
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пэтриот
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виталя а я вот на бирже торгую криптовалютой и ничего ,что многие в этом не смыслят мужчины и как это устроено )))

В Костанае знаю человек 10 приторговывают криптами , созваниваемся. Но чтобы с утра до вечера только трое, остальные на ,,интерес,, . Они правда только второй год майнят и играют на бирже . Все мужчины :-P

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все Лиля поздно. Я теперь Анне буду батареи ставить.😒 :lol:

[Исправлено: Vital, 29.08.2017 - 17:34]
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:

Цитата:
kbkz1980:

Сильные и независимые женщины (tm), вы своих котов уже покормили?
))))

Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Омские трактористы по случайности вспахали казахстанские поля

Зря они их остановили.
Пусть бы пахали, чо...

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3033
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.08.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сильные и независимые женщины (tm), вы своих котов уже покормили?
))))

Такой сурьёзный комментатор
Якобы знающий всё и вся
Докатился до реплик
Про мого кота
Шо так ?ораторские данные иссякли


:lol: :lol: :lol:
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 20:50
Комментарий удален модератором.

северный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Это у него такие мужланские комплименты.

смотрящий
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Пусть бы

вот он рассадник халявы
шарлотку не родственница тебе подбирала ?

смотрящий
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А Анна уже об этом знает ?

смотрящий
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.08.17 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот бы нам такую

таких штук 1000

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.08.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,,..........

[Исправлено: Vital, 29.08.2017 - 22:04]
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