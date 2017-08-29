архимед Re: Завотделением Костанайской психбольницы Зауреш Изалдина... #24







Отправлено: - 21:13 Преступниками не всегда рождаются! Видимо эта женщина стала преступником в силу вседозволенности и отсутствия адекватного наказания за содеянное в Казахстане! Ранее такого при СССР не было! Что изменилось? Изменилось отношение к применению строгой кары за содеянное в угоду Америке или из-за боязни совершить судебную ошибку при определении меры наказания в виде "вынесен приговор-смертная казнь"? Думаю, ни то не другое! Изменилось только отношение к справедливому наказанию! Этой Изалдиной наверное уже известен вердикт суда, если она дочь известного врача Казахстана! Иначе как можно при такой известности отца совершать особо тяжкие преступления ради наживы, корысти, чинопочитания! Это не люди, это форма человека, мозг которого уже закоксован на преступление в виду отсутствия реальной казни за содеянное! В США применяют сами к своим преступникам смертную казнь, а др. государствам через ООН советуют оказаться от казни! Вот в чем вся мораль! Отсюда и такие особо тяжкие преступления! Мир перевернулся с ног на голову и этому нет конца!