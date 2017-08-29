архимед Re: 40 000 тенге должен заплатить стоматолог жительнице... #17







Отправлено: - 21:34 Цитата: неравнодушный:



Вы полагаете, что потерпевшая не ухаживала за зубами и поэтому абцесс? Ведь речь идет о самом процессе удаления зуба, а не о последствиях операции! Рот нечист и поэтому абцесс! Откуда у вас такие предположения неравнодушный? Или вы стоматолог или из семьи стоматологов? Теперь впредь гражданам Казахстана советую нельзя лечить зубы у стоматолога без обоюдно, защищающего права и обязанности услугодателя и пациента, грамотно составленного договора услуг, чтобы потом доказать невыполнение обязанности! Все частные клиники злоупотребляют этим и если заключают договора, то не пользу пациента, поэтому предлагаю Министру здравоохранения во исполнение ст.1 Конституции РК и ст. 20 Закона РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" разработать Типовой Договор об оказании медицинских услуг в органах здравоохранения и в частных клиниках, кабинетах, частными врачами на дому, имеющими лицензии на предоставление медицинских услуг, в т.ч. и стоматологических и обязать заключать такие Договора, копию которой выдавать каждому пациенту под роспись! В противном случае штрафовать юр.лиц 10 млн. тенге, фил.лицо на 5 млн.тенге и лишать всех лицензий пожизненно! А без этого порядка в Казахстане не будет!