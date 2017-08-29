Цитата: полицейские показывали ей видео из блога Арзу Гаджиева, на котором Арзу и Алексей Кремзер баловались пистолетом – стреляли друг другу в спину и по кошкам

Статья 276. Жестокое обращение с животными



1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, -



наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.



2. То же деяние, совершенное группой лиц, или группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, или неоднократно, -



наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.



Надеюсь, это тоже добавят. Но только если на видео есть доказательства гибели или увечья кошки.