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§ NG.kz
В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурсултан Назарбаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия первого на территории Казахстана здания банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.Это событие состоялось в Международный день борьбы против ядерных испытаний, который принят в ООН.
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ди
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,,,,и сказать то нечего...

100
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На какой улице?

nik58
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и что говорить,за такие долги и сохранность трудом нажитого и не то примешь!Что укажут то и пристроишь :-)

Раман
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
,,,,и сказать то нечего...

как нечего?
Ща придёт 112 и расскажет как к нашим сайгакам только что подкрался большой песец.

FOMA
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Создание банков ядерного топлива под управлением МАГАТЭ будет способствовать укреплению режима нераспространения. Создание топливных банков не будет нарушать рыночных механизмов функционирования ядерной отрасли и станет приемлемой альтернативой распространению чувствительных технологий. Для Казахстана весьма важно, что топливо в банке будет находиться под полным контролем МАГАТЭ и в его официальном юридическом владении.

Черт подери, как написано то! Ничего не понятно но, сколько "смысла"! И как СМИ подают, будто это уже давно решенный вопрос. Одно дело когда мы щеки раздуваем и чванимся внутри страны - "царь во дворца" а другое, когда весь мир нам говорит: бери "гавно" и храни его долго, чушка! Вот и вся правда про международное положение! Грустно ...

Читатель 1
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Банк" звучит нарядно и пафосно, а по сути-то что же это??)) (мне как-то кладбище напоминает)

тётя Соня
Re: В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно же это ОЧЕНЬ большие деньги!

Гость
В Казахстане открылся Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ




Отправлено: 29.08.17 - 22:46
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